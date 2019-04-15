Як найшвидше кинути курити

Курці відчувають набагато менше проблем при спробах відмовитися від тютюну, якщо вони кидають курити не самі. До такого висновку прийшли британські медики, які виступали на зустрічі Європейського товариства кардіологів в Лісабоні.

Вчені з Імперського коледжу Лондона провели експеримент з людьми, які страждали від хвороб серця і давно планували кинути палити. Всі 200 курців вони були сімейними людьми, приблизно третина їхніх обранців не курили.

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Після проходження популярної програми, що допомагає не зірватися після відмови від тютюнопаління, майже 64% добровольців вдалося позбутися від небезпечної звички. Однак ті, хто кидав курити сам, в шість разів рідше досягали успіху, ніж ті, хто це робив у парі.



З партнером легше кинути курити

Навпаки, другі половинки, які вже відмовилися від куріння тютюну або зовсім ніколи не вживали його, через переживання партнерів поверталися до згубної звички або навіть починали курити за компанію.

Вчені вважають, що коли люди намагаються кинути палити, вони відчувають себе дуже самотніми. До того ж їм заважає нікотинова ломка. Допомога з боку знайомих або партнера дасть їм сили для боротьби з усім цим.

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