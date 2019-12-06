Як називається страх сексу та чому він виникає

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Страх сексу / Unsplash

Якщо замість збудження ви відчуваєте тривогу та страх, й ваше тіло "блокується" тоді, коли наступає інтимна близькість – це може бути коїтофобія.

Вона може виникнути через безліч причин, серед яких: невдалий досвід, сексуальне насилля, відчуття сильного сорому або проблеми зі здоров'ям.

До теми: Фобії у сексі: що робити та як побороти

 
Коїтофобія – симптоми
Еректильна дисфункція
Аноргазмія

Іноді можуть спостерігатись: задишка, тремтіння, підвищені тривога та пітливість, вагінізм, а також плач.

Якщо ця фобія розвиватиметься й надалі, у людини може взагалі виникнути боязнь близьких відносин та доторків до тіла.

Не існує універсальних ліків проти коїтофобії. Нині для боротьби з нею використовують психіатричну або психологічну допомогу.

У деяких людей причиною страху можуть бути статеві хвороби, тому обов'язково потрібно піти до лікаря й розповісти про проблему.  

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Секс Здоров'я Новини Здоров'я Психологія
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