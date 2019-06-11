Як не дати собою маніпулювати: 7 дієвих правил

Якщо ви відчуваєте себе погано після спілкування з іншою людиною: докори сумління або розумієте, що зробили не так, як хотіли б, – то швидше за все, вами маніпулювали.

Поради підготував психотерапевт Сергій Кістеньов.

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1. Я маю право!

Ви маєте право на повагу.

Ви маєте право висловлювати свої почуття, думки й бажання.

Ви маєте право встановлювати свої власні пріоритети.

Ви маєте право сказати "ні", не відчуваючи себе винним.

Ви маєте право отримати те, за що платите.

Ви маєте право на те, щоб ваша думка була іншою.

Ви маєте право піклуватися про себе і захищати себе від загроз: фізичної, розумової або емоційної. Саме ці "права" формують кордону здорових загальнолюдських відносин.



Ви завжди можете перестати спілкуватись з токсичними людьми

2. Зберігайте свою дистанцію. Тримайте здорову відстань і уникайте спілкування з людиною, яка схильним до маніпуляції. Спілкуйтеся тільки, якщо вам це дійсно потрібно.

3. Вбийте "почуття провини". У таких ситуаціях важливо пам'ятати, що ви ні в чому не винні, а вами просто маніпулюють. Розгляньте свої відносини з маніпулятором і задайте собі питання:

До мене ставляться з щирою повагою?

Чи є очікування і вимоги цієї людини розумними?

Чи почуваю я себе добре у цих відносинах?

4. Не дозволяйте щось вимагати. Неминуче психологічні маніпулятори будуть про щось просити вас, і можливо, навіть вимагати. Причому часто ви цього не хочете робити, але не можете протистояти натиску маніпулятора. Поставте запитання, які допоможуть вам показати маніпулятору, що ви бачите суть його хитрощі.

Це здається тобі розумним?

Що ти хочеш від мене, чесно?

Ти мене запитуєш чи говориш за мене?

Отже, що я отримую від цього?

5. Не відповідайте відразу. На додаток до необґрунтованих запитів маніпулятор часто чекає від вас відповіді відразу, щоб максимально збільшити свій тиск і контролювати вас. Просто візьміть тайм-аут і подумайте.

6. Не бійтеся сказати НІ!

7. Нагадуйте про наслідки. Якщо вас не чують, і психологічний маніпулятор наполягає на порушенні ваших кордонів, не приймає "ні" і намагається вас продавити. Ви повинні нагадати про наслідки. Наприклад: "Мамо, я не хочу, щоб ти говорила погано про мою сім'ю, мені не приємно твоє засудження, і що ти приймаєш рішення за мене. На цю тему спілкуватися ми більше ніколи не будемо".

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