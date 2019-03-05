Як не можна виховувати дітей різного віку: 6 прикладів

З появою молодшої дитини у сім’ї, старша може відчувати певні проблеми – ревнощі, образа, агресія, зайву цікавість, нездатність відрізнити молодшого брата від нової іграшки.

Лікар Євген Комаровський зазначив, що і у батьків виникають певні складнощі – почуття провини, дратівливість, гостра нестача часу.

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Він назвав ситуації, яких батькам потрібно уникати, коли у сім’ї є діти різного віку.



1. Ви витрачаєте час на те, що за вас може зробити техніка



Мінімізуйте витрати часу на домашні справи. По можливості максимально використовуйте досягнення цивілізації – підгузки, посудомийну машину, пральну машину, мультиварку, тощо. Вашого часу повинно вистачити на двох, трьох, п’ятьох

2. Ви робите організаційні помилки



Мова йде про спільний сон, годування по першому писку, багатогодинні заколисування. Якщо так будете продовжувати, то виникнуть інші проблеми – дефіцит часу, емоцій і уваги до старшої дитини.



Ви робите організаційні помилки

3. Ви не говорите зі старшою дитиною про молодшу



Насправді ж потрібно старшій дитині все пояснювати про молодшу. Розповідайте, відповідайте на її питання, заохочуйте зацікавленість. Читайте казки про братів і сестер.

4. Ви приходите з подарунком лише для однієї дитини



Коли ви приходите до сім’ї, у якої кілька дітей, з одним подарунком і забуваєте про інших, це може їх образити. Попередьте своїх гостей та бабусь: або приходьте з порожніми руками, або скільки дітей – стільки і подарунків.

5. Ви приділяєте більшу увагу молодшій дитині

Лікар Євген Комаровський “ Не можна заспівати колискову молодшій дитині і не почитати казку / поговорити зі старшою. Не можна влаштувати фотосесію молодшій і не зробити портрет старшій ”.

6. Ви не заохочуєте старшу

Наприклад, коли вона хоче допомогти у догляді за молодшою. Провокуйте ситуації, коли вам допомога потрібна. Дуже хваліть. Дуже! Ставте в приклад.

7. Ви змушуєте старшу дитину брати на себе відповідальність

Не варто створювати ситуації, коли старша дитина змушена брати на себе відповідальність і приймати будь-які батьківські рішення. Експерти не радять залишати на короткий час старшу дитину (навіть якщо їй виповнилося 12 років) з молодшою.

У будь-якому випадку, навіть якщо 15-річна дитина залишається доглядати за молодшим братом, це повинна бути її ініціатива, а не категорична вимога батьків.

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