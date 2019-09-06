Як не можна виховувати дитину з аутизмом

Діти з аутизмом – особливим розвитком нервової системи – мають труднощі з соціалізацією у суспільстві, а також з спілкуванням та взаємодією з іншими людьми.

Інна Сергієнко – мама 11-річного Міші, у якого аутизм. Заради нього жінка створила міжнародну організацію "Дитина з майбутнім".

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У ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 Інна Сергієнко розповіла про особливості виховання дитини з аутизмом.

Як не можна виховувати "дітей дощу"

1. Не брешіть

Діти з аутизмом чесні, вони не вміють брехати. Вони можуть сприймати всі слова буквально. Якщо таких дітей обманути, то ви можете втратити їх довіру.

Їм необхідно багато часу, щоб інформацію опрацювати, зібрати, обробити та видати назовні. Вони не розуміють, для чого ще щось придумувати. Діти з аутизмом також не розуміють, чому багато тем табуйовані, чому не можна запитати, до прикладу, про смерть.

2. Не приховуйте дитину від суспільства

Поведінку дитини з аутизмом суспільство сприймає важко, через це сім’я замикається в собі. Але діти такі речі відчувають. І якщо батьки будуть приховувати дитину/не гуляти там, де інші діти/ соромитися, то успіху в адаптації дитини не буде.

Інна Сергієнко радить не соромитися, не боятися реакції інших людей. Нехай краще інші люди думають про своїх дітей та внуків.

Інна Сергієнко “Діти з аутизмом тонко такі речі відчувають. І якщо мама чи тато стидаються їх – ніякого успіху не буде. Важливо не соромитись, не боятись засудження "що люди скажуть". Люди хай думають про своїх дітей і внуків і ними займаються. Не можна недооцінювати дитину. Наприклад, питають дитину: "Як тебе звати?". А мама одразу: його звати Діма, він не вміє говорити”.

Не варто намагатися відповідати за дитину з аутизмом і показувати, що вона не може зробити це самостійно. Дитину потрібно стимулювати, показуйте, розповідайте, що це до неї говорять, нею цікавляться, якщо дитина не може відповісти.

Після того, як Міша почав говорити, Інні довелося забути всі його жести, щоб він почав говорити. Але це варто робити у кордонах, які малюк здатен подолати й відчував свої успіхи Наприклад, якщо може сказати два слова: "Дай сік", потрібно запитати третє: "Який сік?".

3. Не спілкуйтеся з дитиною лише в стилі принеси/подай

У буденному спілкуванні не варто акцентувати увагу на проханнях. Буде складатися враження, що з дитиною не говорять, а наказують. А дитина не говорить, бо не розуміє, для чого їй це.



Не спілкуйтеся з дитиною лише в стилі принеси/подай

4. Не недооцінюйте інтелект дитини

Не спілкуйтеся з шестирічною дитиною з аутизмом як з трирічною. Дитині просто не буде цікаво говорити з дорослими. Пояснюйте їй складні речі, не обмежуйте її в інформації, особливо, якщо вона щось запитуватиме.

Більше про те, як зрозуміти, що у дитини аутизм та до яких лікарів звертатись – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

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