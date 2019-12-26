Як не набрати вагу під час свят: 7 порад від лікаря

В період новорічно-різдвяних свят чи не найбільше вихідних. Відтак в магазинах черги, люди скуповують не лише подарунки один одному, а й різні смаколики.

Свята пройдуть, а зайві кілограми, залишаться і розпрощатись з ними не так просто, зазначила лікарка Катерина Олесь та запропонувала кілька порад, як від них можна вберегтись.

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1. Готуйте салати з рослинною олією, а не з майонезом.



Заправка салату іноді є калорійнішою за інгредієнти/Фото:Unsplash

Рослинна олія є корисною для організму людини, а от з майонезом справи дещо складніші. Тут важливо дотримуватися міри та бути впевненими в його складі, адже магазинні майонези часто містять небезпечні добавки та стабілізатори.

2. По можливості замініть цукерки на фрукти та корисні солодощі.

Солодощі мають високу калорійність, а відтак сприяють набору ваги. До того ж вони не несуть жодної користі. Обирайте на десерт фрукти або солодощі на їх основі.



На десерт під час святкувань обирайте фрукти/Фото:Unsplash

3. Не переїдайте! Нічого страшного не станеться, якщо на тарілці щось залишиться. Якщо "не залишилось" місця на десерт – він вас почекає до ранку.

Їсти слід для того, щоб втамувати голод та поживити організм корисними мікроелементами. Не слід перевантажувати травні органи надмірною кількістю їжі.

4. Обмежте вживання солодких газованих напоїв. Алкоголь обирайте з мінімальним вмістом цукру та контролюйте кількість випитого.



Напої повинні бути не надто солодкими/Фото: Unsplash

6. Менше лежіть перед телевізором. Вмикайте веселу музику і танцюйте всією сім'єю. Діти точно оцінять.

Взагалі активність важливий момент. Якщо ви споживаєте більше їжі, але не використовуєте енергії, це погано для організму. Калорії повинні витрачатися.



Будьте фізично активними/Фото:Unsplash

Якщо ми в цьому році дочекаємось снігу, не проґавте момент покататись на санках, тарілках чи пакетах зліпіть сніговика або пограйте в сніжки. Рух це життя!

Якщо ж така нагода не випаде, можна прогулятись і помилуватись святково прикрашеним містом.

7. Лягайте спати вчасно! Сон відіграє одну з ключових ролей в роботі організму та відповідає за безліч процесів. Здоровий сон допоможе уникнути серцево-судинних захворювань, діабету, а також набору ваги.