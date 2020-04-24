Як не панікувати через коронавірус: поради експертів

У США багатії скуповують бункери, щоб заховатися від коронавірусу, а британці вмовляють зробити їм щеплення, якого не існує. Експерти пояснюють, у більшості паніка, яка часом доходить навіть до психічних розладів. Як впізнати в собі симптоми і як побороти їх – читайте далі.

"Людина впевнена в неминучій смерті через хворобу. Відповідно відчуває тривогу, що може викликати часте серцебиття, потовиділення, панічні атаки. Людина з іпохондрією схильна відчувати величезне почуття тривоги", – пояснила психологиня Наталія Ремесник в коментарі 24 каналу.

Іпохондрія – що це? Сьогодні цей стан відчувають люди, які перебувають у постійному страху, тривожності і впевненості, що у них коронавірус і що вони ніколи не одужають. І все це попри те, що вони навіть виходила на вулицю.

Насправді, відчути на собі симптоми іпохондрії в сучасних умовах легше, ніж раніше. Особливо, якщо людина емоційна і вразлива. Адже малорухливі будні і 4 стіни, які рідко є можливість покинути, лише сприяють такому стану. До того ж, додає градусу і тривожна інформація, яка лунає звідусіль.

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Окрім того, що людині стає важко впоратися з повсякденним життям, це створює додаткові проблеми медикам, в яких і так вистачає роботи. Зокрема, візити до сімейних лікарів збілишилися. Фахівці нарікають, що часто українці приходять до них для того, щоб ті їх заспокоїли.

Алла Мироненко, вірусологиня Людині неважливо, що в неї немає ознак хвороби. В легенях нічого такого немає, немає температури, але вона чомусь вважає, що вона в небезпеці

Проте не потрібно бігти в лікарню за першої нагоди. А критично оцінити, чи є справжні причини для хвилювання.

"Не шукайте в себе симптоматику, якщо її немає, то її немає. Якщо ви не інфікувалися, не ходили нікуди, не мали контактів", – пояснив медична експертка Валентина Маркевич.

Як побороти тривогу

Тому, аби побороти тривогу, додайте в свою щоденну рутину фізичні навантаження, здорову їжу і якісний сон.

Наталія Ремесник, психологиня Практикуйте будь-які дихальні практики, які підключають роботу нервової системи, заспокоюють тривожний стан. Не дивіть, не слухайте жодні джерела інформації, які несуть тривожні розповіді.

Інколи навіть після діагностування людина не може позбутися нав'язливої думки про хворобу. В такому випадку краще звернутися до психолога. Адже постійний стрес виснажує організм від цього знижується імунітет.