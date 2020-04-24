Як не панікувати через коронавірус: поради експертів
У США багатії скуповують бункери, щоб заховатися від коронавірусу, а британці вмовляють зробити їм щеплення, якого не існує. Експерти пояснюють, у більшості паніка, яка часом доходить навіть до психічних розладів. Як впізнати в собі симптоми і як побороти їх – читайте далі.
"Людина впевнена в неминучій смерті через хворобу. Відповідно відчуває тривогу, що може викликати часте серцебиття, потовиділення, панічні атаки. Людина з іпохондрією схильна відчувати величезне почуття тривоги", – пояснила психологиня Наталія Ремесник в коментарі 24 каналу.
Насправді, відчути на собі симптоми іпохондрії в сучасних умовах легше, ніж раніше. Особливо, якщо людина емоційна і вразлива. Адже малорухливі будні і 4 стіни, які рідко є можливість покинути, лише сприяють такому стану. До того ж, додає градусу і тривожна інформація, яка лунає звідусіль.
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Окрім того, що людині стає важко впоратися з повсякденним життям, це створює додаткові проблеми медикам, в яких і так вистачає роботи. Зокрема, візити до сімейних лікарів збілишилися. Фахівці нарікають, що часто українці приходять до них для того, щоб ті їх заспокоїли.
Проте не потрібно бігти в лікарню за першої нагоди. А критично оцінити, чи є справжні причини для хвилювання.
"Не шукайте в себе симптоматику, якщо її немає, то її немає. Якщо ви не інфікувалися, не ходили нікуди, не мали контактів", – пояснив медична експертка Валентина Маркевич.
Як побороти тривогу
Тому, аби побороти тривогу, додайте в свою щоденну рутину фізичні навантаження, здорову їжу і якісний сон.
Інколи навіть після діагностування людина не може позбутися нав'язливої думки про хворобу. В такому випадку краще звернутися до психолога. Адже постійний стрес виснажує організм від цього знижується імунітет.