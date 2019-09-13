Як не переїдати під час ПМС

Часто під час передменструального синдрому, який виникає за 2-10 днів до менструації, у жінки може часто змінюватися настрій, вона може відчувати дратівливість, пригніченість, втому.

Також під час ПМС може бути сильне відчуття голоду, зазначає дієтолог Альбіна Комісарова.

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У групі ризику переважно жінки від 20 до 40 років, які: народжували чи перебувають у депресії, схильні до частого стресу, зловживають шкідливими звичками та мало сплять.

Відчуття голоду може посилюватися під час лютеїнової фази (16-28 день циклу). Можливо, це пов'язано з активізацією прогестерону в ці дні, через що витрата енергії зростає на 2,5–11%.

ПМС – симптоми емоційні та поведінкові коливання;

пригніченість, напруженість і підвищена тривожність;

плаксивість та різка зміни настрою;

дратівливість, напади гніву;

зміни харчової поведінки (постійний голод або втрата апетиту);

безсоння та постійна втома;

самоізоляція та апатія;

біль або особлива чутливість грудей, зміни лібідо;

біль в м'язах та головні болі;

збільшення ваги через затримку рідини в організмі;

здуття живота;

прищі;

запор або діарея;

непереносимість алкоголю.

Тому у цей час депресія, апатія, бажання заїдати свій «емоційний» голод особливо активно проявляються.

Що ж робити, щоб не переїдати під час ПМС

1. Виключіть алкоголь та каву у цей період, вони лише стимулюють апетит. Обмежте себе у вживанні солоних продуктів, які можуть сприяти затримці рідини.

2. Якщо вас тягне на чіпси, газовану воду, сухарики – покладіть в сумку здорові перекуси: йогурт, фрукти, горіхи, у вас завжди має бути під рукою щось зі здорових продуктів.

3. Якщо вас тягне на солодке, не купуйте його про запас, не розкладайте навколо себе вдома або на роботі. Замінюйте тягу до солодкого фруктами або ягодами.



Замість солодощів їжте фрукти

4. Якщо просто хочеться багато їсти, то їжте. Просто нехай ця їжа буде здоровою: зернові продукти, риба, м'ясо, птиця, фрукти, овочі, горіхи, молочні продукти.

5. Якщо сумно і хочеться заїсти поганий настрій – шукайте позитивні емоції в іншому. Складіть список з 10-20 речей, які покращать настрій. У потрібний момент перемикайтеся на якесь заняття зі списку

6. Займайтеся спортом під час ПМС, це забезпечить вам гарний настрій і вбереже від переїдання.

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