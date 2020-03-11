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Як не піддатися паніці через коронавірус: поради психологині

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Насамперед зазнають паніки ті люди, які сприймають і накопичують більше негативної інформації. У ЗМІ, переважно, подають саме такі дані: кількість хворих, загиблих від хвороби. На сьогодні співвідношення негативної і позитивної інформації становить 80% на 20%.

Люди, які зосереджуються на цьому, постійно обговорюють цю тему з близькими чи сусідами. несвідомо стають заручниками інформації, і згодом у них виникає страх. Таку думку в ефірі програми "Про головне" 24 каналу висловила кандидатка психологічних наук Олена Рихальська.

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За словами психологині, саме страх спонукає людей бігти в аптеки чи супермаркети, і скуповувати маски та продукти. Адже з психологічної точки зору, вони до останнього не вірять в те, що вони будуть вимушені залишитися вдома і вжити все те, що купили.

Це такий метафоричний підхід. Цим вони намагаються себе заспокоїти, ніби "я перебуваю у безпеці". Вони прагнуть виконати примітивні дії, які хоча б ненадовго знімуть тривожність,
– пояснила Олена Рихальска.

Експертка порадила залишатися в раціональній площині сприйняття, тобто отримувати необхідну інформацію, і згодом її аналізувати. До прикладу, люди знають, що коронавірус існує, і від нього потрібно захищатися за допомогою певних способів.

Ви вводите ці способи як моделі поведінки в межах своїх близьких, сім'ї, створюєте своєрідний мікросвіт, до чого зараз і призводить цей карантин. Всі зараз створюють свій мікросвіт. І більше ми про це щоденно не дивимося, і не обговорюємо, скільки захворіли чи померли,
– розповіла психологиня.

Олена Рихальська додала, якщо все-таки українці хочуть отримувати інформацію, необхідну шукати саме позитивну, якої також достатньо. Адже коронавірус не є такий страшний, у порівнянні з тією інформацією, яку постійно подають.

Що відомо про карантин в Україні?

  • 11 березня 2020 року Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні.
  • На три тижні – до 3 квітня – пропонують заборонити проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів (де заплановано участь 200 та більше осіб), а також навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.
  • До 1 червня уряд пропонує заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.
  • Ця заборона не стосується заходів державної необхідності, як засідання Верховної та обласних рад.

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Що потрібно знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Марина Васильєва
Теги: Коронавірус в Україні Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Психологія
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