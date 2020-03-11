Як не піддатися паніці через коронавірус: поради психологині

Насамперед зазнають паніки ті люди, які сприймають і накопичують більше негативної інформації. У ЗМІ, переважно, подають саме такі дані: кількість хворих, загиблих від хвороби. На сьогодні співвідношення негативної і позитивної інформації становить 80% на 20%.

Люди, які зосереджуються на цьому, постійно обговорюють цю тему з близькими чи сусідами. несвідомо стають заручниками інформації, і згодом у них виникає страх. Таку думку в ефірі програми "Про головне" 24 каналу висловила кандидатка психологічних наук Олена Рихальська.

Зверніть увагу Чому запровадили карантин в Україні: пояснення Шмигаля

За словами психологині, саме страх спонукає людей бігти в аптеки чи супермаркети, і скуповувати маски та продукти. Адже з психологічної точки зору, вони до останнього не вірять в те, що вони будуть вимушені залишитися вдома і вжити все те, що купили.

Це такий метафоричний підхід. Цим вони намагаються себе заспокоїти, ніби "я перебуваю у безпеці". Вони прагнуть виконати примітивні дії, які хоча б ненадовго знімуть тривожність,

– пояснила Олена Рихальска.

Експертка порадила залишатися в раціональній площині сприйняття, тобто отримувати необхідну інформацію, і згодом її аналізувати. До прикладу, люди знають, що коронавірус існує, і від нього потрібно захищатися за допомогою певних способів.

Ви вводите ці способи як моделі поведінки в межах своїх близьких, сім'ї, створюєте своєрідний мікросвіт, до чого зараз і призводить цей карантин. Всі зараз створюють свій мікросвіт. І більше ми про це щоденно не дивимося, і не обговорюємо, скільки захворіли чи померли,

– розповіла психологиня.

Олена Рихальська додала, якщо все-таки українці хочуть отримувати інформацію, необхідну шукати саме позитивну, якої також достатньо. Адже коронавірус не є такий страшний, у порівнянні з тією інформацією, яку постійно подають.

Що відомо про карантин в Україні?

11 березня 2020 року Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні.

На три тижні – до 3 квітня – пропонують заборонити проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів (де заплановано участь 200 та більше осіб), а також навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.

До 1 червня уряд пропонує заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

Ця заборона не стосується заходів державної необхідності, як засідання Верховної та обласних рад.



Що потрібно знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу