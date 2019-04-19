Як не посваритися з близькими через вибори президента

Ще під час першого виборчого туру стало зрозуміло, що ворожнеча між прихильниками Зеленського та Порошенка сягне масштабів стихійного лиха.

Прихильники першого обирають "майбутнє" і готові ринути в невідомість, аби лиш вирватися з ярма старих політичних уставів. Інші – прагнули зберегти хоч якусь, проте, стабільність, в ексклюзивному коментарі Здоров'ю 24 розповіла практичний психолог Галина Гурак.

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Підкидали "жару у вогонь" і політичні дебати користувачів соцмереж, які навперебій обливали одне одного брудом, закликали до свідомого вибору та зняття "рожевих окулярів". Ситуація нагадує боротьбу поколінь, коли "старше покоління згадує, як колись жилось добре", а молодь прагне незвідності та вражень, готова до прийняття нового, прагне слідувати за харизматичним лідером.

Психолог Галина Гурак “Те, що під час другого туру політичних виборів, громадяни схильні до поділу на два табори, до активної агітації та суперечок – абсолютно не є політико-психологічним феноменом! Навпаки – закономірністю! Вболівати за "свого" – абсолютно нормально, ба більше, кожен "табір" завжди переконаний в своїй правоті та успішності!”.

Політолог Богдан Петренко зазначив, що проблема українців у тому, що їхній політичний вибір емоційний.

Політолог Богдан Петренко “Враховуючи це штаби ведуть цілеспрямовану кампанію з дегуманізації (втрати людяності, майже як на війні з противником). Причому, це стосується не лише самого кандидата, але і його електорату. Тобто, людину ставлять у вибір, або вона з "хорошими", або – з "поганими". Відбувається штучний поділ суспільства (щоб там не казали кандидати, з обох боків), у який починають вірити і самі люди. І вибір людини, за таких обставин, передбачає несприйняття іншого вибору, тієї сторони”.

Отож, підсумуймо, чому виникає сильна ворожнеча між прихильниками кандидатів?

Природна несвідома, але очевидна для психологів, боротьба поколінь; Розуміння громадянами високого рівня відповідальності за власний "правильний" вибір; Активність у соцмережах: прагнення кожного особисто висловитися, щодо ситуації в країні; Активна прихована агітація, збоку тих чи інших медіа-каналів, за "свого/хорошого" кандидата.

Як не посваритися з близькими, які є прихильниками "іншого табору"?

Повага – це те почуття, яке виробляється свідомістю, підкріплюється тактовністю та здатністю приймати думку іншого такою, якою вона є. Кожна людина має право на вибір. Ні, ви не зобов’язані поважати тих, хто обирає протилежного кандидата. Але варто навчитися поважати власне саме Право іншої людини думати по-іншому, не так, як ви.

Якщо ви відчуваєте напругу в сім’ї чи при спілкуванні з родичами, стосовно майбутнього вибору, просто поставте собі запитання: "На скільки я готовий руйнувати стосунки з близькими через розбіжності політичних вподобань?".

Психолог Галина Гурак “Важливо пам’ятати, що усі ми люди, комусь до вподоби блакитний колір, комусь – чорний, хтось обирає одного кандидата, хтось іншого! І це про право обирати так, як підказує серце/інтуїція/логіка! Можна на час виборчого процесу запровадити невеличку гру вдома: жодних обговорень, заради збереження позитивного клімату в сім’ї. За порушення – штраф (наприклад, зробити щось смішне, або помити посуд)”.

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