Як не посваритися з близькими через вибори президента
Ще під час першого виборчого туру стало зрозуміло, що ворожнеча між прихильниками Зеленського та Порошенка сягне масштабів стихійного лиха.
Прихильники першого обирають "майбутнє" і готові ринути в невідомість, аби лиш вирватися з ярма старих політичних уставів. Інші – прагнули зберегти хоч якусь, проте, стабільність, в ексклюзивному коментарі Здоров'ю 24 розповіла практичний психолог Галина Гурак.
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Підкидали "жару у вогонь" і політичні дебати користувачів соцмереж, які навперебій обливали одне одного брудом, закликали до свідомого вибору та зняття "рожевих окулярів". Ситуація нагадує боротьбу поколінь, коли "старше покоління згадує, як колись жилось добре", а молодь прагне незвідності та вражень, готова до прийняття нового, прагне слідувати за харизматичним лідером.
Політолог Богдан Петренко зазначив, що проблема українців у тому, що їхній політичний вибір емоційний.
Отож, підсумуймо, чому виникає сильна ворожнеча між прихильниками кандидатів?
- Природна несвідома, але очевидна для психологів, боротьба поколінь;
- Розуміння громадянами високого рівня відповідальності за власний "правильний" вибір;
- Активність у соцмережах: прагнення кожного особисто висловитися, щодо ситуації в країні;
- Активна прихована агітація, збоку тих чи інших медіа-каналів, за "свого/хорошого" кандидата.
Як не посваритися з близькими, які є прихильниками "іншого табору"?
Повага – це те почуття, яке виробляється свідомістю, підкріплюється тактовністю та здатністю приймати думку іншого такою, якою вона є. Кожна людина має право на вибір. Ні, ви не зобов’язані поважати тих, хто обирає протилежного кандидата. Але варто навчитися поважати власне саме Право іншої людини думати по-іншому, не так, як ви.
Якщо ви відчуваєте напругу в сім’ї чи при спілкуванні з родичами, стосовно майбутнього вибору, просто поставте собі запитання: "На скільки я готовий руйнувати стосунки з близькими через розбіжності політичних вподобань?".
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