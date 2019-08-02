Як не потрібно лікувати глисти: 6 небезпечних методів
У розпал сезону овочів, прогулянок на природі підвищується небезпеку заразитися гельмінтами (більш відомі як глисти). І збільшується ризик натрапити на непідтверджені доказовою медициною порадами профілактики та лікування.
Інфекціоніст Любомир Теплий наголошує: заразитися глистними інвазіями та найпростішими може будь-хто.
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Багато кишкових симптомів або різних висипань батьки намагаються пов'язати з якимись глистами, що призводить до хибної діагностики та лікування, що у свою чергу призводить не лише до побічної дії ліків, а й стійкістю глистів до терапії.
6 методів лікування, які небезпечно застосовувати при лікуванні глистів
1. Гарбузове насіння
Доказова медицина дуже скептично відноситься до цього виду профілактики та лікування.
Якщо розібратися в складі гарбузового насіння, то як продукт, він є дуже корисним, містить велику кількість амінокислот. Але як методі лікування він неефективний.
4. Засоби від закрепу
Група цих засобів різноманітна, починаючи від народних засобів і закінчуючи фармпрепаратами.
Але ні в одних рекомендаціях ця група ліків не зазначена у лікуванні проти глистів. Ці засоби можуть спричинити зневоднення, що становить небезпеку.
3. Полин
Цю рослину не дають навіть тваринам, оскільки вона може спричинити отруєння. Тому не варто давати відвари з полину дорослим, а особливо, дітям.
У жодному разі не застосовуйте полин для лікування та профілактики гельмінтів
4. Антибіотики
Антибіотики знижують бактерії, але на гельмінтів не подіють. Особливо у профілактичних цілях.
5. Волоський горіх
Доказова медицина не визнає цього методу лікування та профілактики гельмінтів.
6. Клізма з часником
Вона викликає опіки слизової оболонки прямої кишки.
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