Як не потрібно лікувати глисти: 6 небезпечних методів

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Як не потрібно лікувати глисти
Як не потрібно лікувати глисти / foreo.com

У розпал сезону овочів, прогулянок на природі підвищується небезпеку заразитися гельмінтами (більш відомі як глисти). І збільшується ризик натрапити на непідтверджені доказовою медициною порадами профілактики та лікування.

Інфекціоніст Любомир Теплий наголошує: заразитися глистними інвазіями та найпростішими може будь-хто.

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Багато кишкових симптомів або різних висипань батьки намагаються пов'язати з якимись глистами, що призводить до хибної діагностики та лікування, що у свою чергу призводить не лише до побічної дії ліків, а й стійкістю глистів до терапії.

6 методів лікування, які небезпечно застосовувати при лікуванні глистів

1. Гарбузове насіння

Доказова медицина дуже скептично відноситься до цього виду профілактики та лікування.

Якщо розібратися в складі гарбузового насіння, то як продукт, він є дуже корисним, містить велику кількість амінокислот. Але як методі лікування він неефективний.

4. Засоби від закрепу

Група цих засобів різноманітна, починаючи від народних засобів і закінчуючи фармпрепаратами.

Але ні в одних рекомендаціях ця група ліків не зазначена у лікуванні проти глистів. Ці засоби можуть спричинити зневоднення, що становить небезпеку.

3. Полин

Цю рослину не дають навіть тваринам, оскільки вона може спричинити отруєння. Тому не варто давати відвари з полину дорослим, а особливо, дітям.

У жодному разі не застосовуйте полин для лікування та профілактики гельмінтів
У жодному разі не застосовуйте полин для лікування та профілактики гельмінтів

4. Антибіотики

Антибіотики знижують бактерії, але на гельмінтів не подіють. Особливо у профілактичних цілях.

5. Волоський горіх

Доказова медицина не визнає цього методу лікування та профілактики гельмінтів.

6. Клізма з часником

Вона викликає опіки слизової оболонки прямої кишки.

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Теги: Лікування Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Інфекція
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