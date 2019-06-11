Як не проспати життя: назвали простий спосіб перетворитись на "жайворонка"
З'ясувалося, що добові ритми людей-сов, які звикли пізно лягати й вставати, можна перебудувати на ритми "жайворонків" за допомогою сніданків.
Журнал Sleep Medicine опублікував дослідження наукових фахівців з Австралії та Великобританії, які розповіли, як можна перебудуватися з режиму "сови" на режим "жайворонка" при необхідності.
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Вчені стверджують, що така зміна можна здійснити без використання ліків – налаштуватися на нову хвилю людям допомагають ранні сніданки.
Сніданки допоможуть прокидатися рано
Що саме рекомендують експерти?
- Прокидатися при максимальному освітленні на дві-три години раніше, ніж звичайно;
- Снідати незабаром після пробудження;
- Обідати завжди в один і той же час;
- Вечеряти не пізніше сьомої годин вечора;
- При цьому підтримка нового режиму має здійснюватися як в будні, так і на вихідні дні.
Такий спосіб перебудови добових ритмів перевірили експериментально. Результати виявилися несподіваними: люди заявили, що у них підвищилася активність в ранкові години, а самий пік активності спостерігався вже не в ввечері, а в день. Також в учасників були зафіксовані симптоми поліпшення психічного здоров'я – зокрема, у них знизився рівень депресії та стресу.
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