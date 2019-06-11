Як не проспати життя: назвали простий спосіб перетворитись на "жайворонка"

52 Читать новость на русском
Як прокидатися рано
Як прокидатися рано / pixabay.com

З'ясувалося, що добові ритми людей-сов, які звикли пізно лягати й вставати, можна перебудувати на ритми "жайворонків" за допомогою сніданків.

Журнал Sleep Medicine опублікував дослідження наукових фахівців з Австралії та Великобританії, які розповіли, як можна перебудуватися з режиму "сови" на режим "жайворонка" при необхідності.

Читайте також: Як вилікувати безсоння без ліків

Вчені стверджують, що така зміна можна здійснити без використання ліків – налаштуватися на нову хвилю людям допомагають ранні сніданки.

Сніданки допоможуть прокидатися рано
Сніданки допоможуть прокидатися рано

Що саме рекомендують експерти?

  1. Прокидатися при максимальному освітленні на дві-три години раніше, ніж звичайно;
  2. Снідати незабаром після пробудження;
  3. Обідати завжди в один і той же час;
  4. Вечеряти не пізніше сьомої годин вечора;
  5. При цьому підтримка нового режиму має здійснюватися як в будні, так і на вихідні дні.

Такий спосіб перебудови добових ритмів перевірили експериментально. Результати виявилися несподіваними: люди заявили, що у них підвищилася активність в ранкові години, а самий пік активності спостерігався вже не в ввечері, а в день. Також в учасників були зафіксовані симптоми поліпшення психічного здоров'я – зокрема, у них знизився рівень депресії та стресу.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Аварія вертольота у Нью-Йорку: нові деталі інциденту та коментар Трампа
сьогодні
1376
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Сон
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Такий необхідний білок: які продукти підвищують гемоглобін
10 червня 15:30 Такий необхідний білок: які продукти підвищують гемоглобін
Юлія Девда 953
Тест: чи схильні ви до підвищення тиску?
7 червня 15:30 Тест: чи схильні ви до підвищення тиску?
1486
Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
6 червня 12:00 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
Олена Булан 5278
Вогнепальне поранення: що варто знати і як діяти
5 червня 18:01 Вогнепальне поранення: що варто знати і як діяти
Яніна Ткачук 1641
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
4 червня 19:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 1852
Новини
Більше новин
Залиште відгук