Як не проспати життя: назвали простий спосіб перетворитись на "жайворонка"

З'ясувалося, що добові ритми людей-сов, які звикли пізно лягати й вставати, можна перебудувати на ритми "жайворонків" за допомогою сніданків.

Журнал Sleep Medicine опублікував дослідження наукових фахівців з Австралії та Великобританії, які розповіли, як можна перебудуватися з режиму "сови" на режим "жайворонка" при необхідності.

Читайте також: Як вилікувати безсоння без ліків

Вчені стверджують, що така зміна можна здійснити без використання ліків – налаштуватися на нову хвилю людям допомагають ранні сніданки.



Сніданки допоможуть прокидатися рано

Що саме рекомендують експерти?

Прокидатися при максимальному освітленні на дві-три години раніше, ніж звичайно; Снідати незабаром після пробудження; Обідати завжди в один і той же час; Вечеряти не пізніше сьомої годин вечора; При цьому підтримка нового режиму має здійснюватися як в будні, так і на вихідні дні.

Такий спосіб перебудови добових ритмів перевірили експериментально. Результати виявилися несподіваними: люди заявили, що у них підвищилася активність в ранкові години, а самий пік активності спостерігався вже не в ввечері, а в день. Також в учасників були зафіксовані симптоми поліпшення психічного здоров'я – зокрема, у них знизився рівень депресії та стресу.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.