Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога

Як українцям убезпечити свої стосунки у родинах в умовах замкнутого простору під час карантину, який запровадили через поширення коронавірусу, 24 каналу розповіла психолог Марія Фабричева.

"Ми всі живемо сім'ями, але через насичений темп життя, ми не так часто буваємо разом і чи вміємо ми проводити разом час – це питання. Швидше за все, для багатьох карантин – це буде шалений новий досвід. Тому що раніше ми зустрічались лише за чашкою ранкової кави та після роботи і часто розбігалися по своїх кутках", – пояснила Фабричева.

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При цьому, за її словами, карантин – це гарний час для дослідження себе і партнера.

Про те, якими простими загальними вправами варто користуватись, аби карантин не зруйнував стосунки, а допоміг краще зрозуміти партнера – вона розповіла 24 каналу.

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Поради для родини, у якій працює один з партнерів

Головне правило для всіх – потрібно навчитись говорити і домовлятись.

Якщо один з партнерів продовжує працювати вдома, то родині важливо одразу домовитися про таке:

Яким чином буде організовано робочий простір.

Яку кількість годин людина буде проводити за роботою.

Яким чином працююча людина може бути залучена до хатніх справ.

Скласти графік і розподілити завдання по домашніх клопотах.

Також у родині потрібно організувати спільне цікаве дозвілля. "Більш ніж впевнена, що буде дуже весело згадати про настільні ігри, шарадах, пазлах, ігри в слова, які допоможуть розслабитися і відволіктися від "важливих" розмов за життя. Ми ж любимо такий підхід: "Нарешті ти вдома, зараз ми все вирішимо. Сідай, нам потрібно поговорити!". Всі конфліктні розмови варто відкласти на "після карантину", - сказала Фабричева.

Продумати знаки і стоп-слова, якими будете користуватися, коли один з партнерів захоче побути з собою наодинці.

Це дуже важливо. Потрібно домовитися про те хто де і скільки часу може побути на самоті і як він може це зробити, і як він може дати знати, що є така потреба. Також важливо проговорити, як спровістити партнера, що перебування в своїй норці закінчилося,

– сказала психолог.

Навчіться проговорювати вголос всі свої потреби та побажання – аби ваш партнер на них зважав, він має знати, що вони у вас є.

Щоб зменшити кількість конфліктів, влаштовуйте собі вечори подяки.

Сідайте один навпроти одного і розповідайте, за що ви вдячні. Це не обов'язково має бути щось із сьогоднішнього дня, можливо – це якісь хороші моменти з минулого. Спільні фотографії та відеоролики, яких у нас купа у всіх комп'ютерах і телефонах, допоможуть все це згадати. Дякуйте один одному, дякуйте дітям. Ви побачите, скільки цінного, теплого і класного є у ваших стосунках,

– сказала Фабричева.

Поради для родини, у якій працюють обидва партнери

Важливо звірити і розподілити графіки, щоб кожен мав свій комфортний для роботи час.

Важливо звірити і розподілити техніку, яка кожному необхідна для роботи.

Важливо домовитись про ритм роботи. "У кожного свій біоритм, кожен по-своєму відривається від роботи, щоб відпочити і йде пити свої каву-чай по-своєму. Тут важливо обговорити, робите ви тайм-аути у роботі одночасно, по черзі або міксуючи обидва варіанти", – пояснила психолог.

"Тому що може бути так: я попрацювала, у мене прекрасний настрій і чисто імпульсивно я можу підходити до свого чоловіка, подаючи дивні знаки, які запрошують його потусити. Якщо у нього у цей момент скайп-конференція або в розпалі написання важливого документа – я буду недоречна. Такі речі потрібно проговорювати. Аж до того, що можна зробити попереджувальні таблички в стилі "Open/Closed", – розповіла Фабричева.

Продумайте і проговоріть, якими хатніми справами ви би хотіли зараз зайнятись разом.

Часто людина щось планує у себе у голові, їй здається, що вона у таких близьких стосунках із партнером, що її партнер читає думки. Так от: не читає. Це так не працює. Якщо у вас є ідеї, як і що ви хочете зробити разом – разом обговорюйте, плануйте і перевіряйте ідеї на раціональність в умовах карантину, який навряд чи закінчиться 3 квітня,

– сказала психолог.

Раціонально підходьте до планування. Щоб не було розчарувань через нереалізовані плани та змарновані очікування. "Зараз є речі, які планувати дуже складно: поїздки, відпустки і так далі. Ми зараз знаходимося в новій для нас ситуації. Ця ситуація стресова для нас, це теж важливо враховувати", – сказала психолог.

Вивчайте себе та свого партнера. "Пам'ятайте, що кожен з нас по-різному реагує на стрес. Хтось – кидається і нападає, хтось – завмирає і має подумати, а хтось – тікає (зазвичай – у себе). Карантин – це гарний час для дослідження себе і партнера. Подивіться один на одного уважно. Зрозумійте, у чому ви схожі, а у чому – ні. Подумайте, як ви можете один одного підтримати", – пояснила психолог.

Крім того, за її словами, карантин – гарний час скласти або переглянути сімейний договір, визначити хто за що в сім'ї відповідає, що ви робите разом, що – окремо. Це все дуже важливо обговорити.

Влаштовуйте вчори релаксу.

Я все ще наполегливо раджу уникати фільмів та серіалів, які підкріплюють фантазії на тему сьогоднішньої ситуації із вірусом. Краще витратити час на більш легкий та позитивний контент,

– сказала Фабричева.

Поради для родини, яка живе з батьками

Коли під одним дахом зібралось кілька поколінь – батьки діти та онуки – чіткий графік також може полегшити спілкування.

"Часто у поколінь різні погляди на виховання дітей і якісь побутові речі. Складіть чіткий графік режиму дня для ваших дітей. Поясніть цей графік бабусям і дідусям. І намагайтеся цього графіку дотримуватися", – сказала Фабричева.

Проговоріть, яким чином бабусі і дідусі можуть допомагати з онуками чи хатніми справами, аби дати вам можливість попрацювати.

Проговоріть, як ви будете їм дякувати – це дуже важливо, щоб ваші батьки відчували себе потрібними і отримували подяку,

– наголосила психолог.

Продумайте стоп-слова, які вам дозволять перенести якусь гостру розмова на пізніше, коли емоції вщухнуть.

Дуже важливо: будь-які розбіжності вирішуйте на свіжу голову. Якщо є якась проблема - відкладіть рішення на ранок,

– сказала вона.

Не зловживайте алкоголем. "Дозволяйте собі тільки ту кількість алкоголю, яка не змінює вашу свідомість, не вивертає світосприйняття навиворіт і не призводить до якихось серйозних потрясінь і конфліктів. Алкоголь дає лише ілюзію виходу зі стресу і вирішення проблем", сказала Фабричева.

Приймайте всі поради, які вам дають. Дякуйте за ці поради. І пам’ятайте, що всіх цих порад дотримуватись не обов’язково.

Якщо, наприклад, це поради, які стосуються здоров'я, засобів і методів лікування – обіцяйте проконсультуватися щодо них із лікарем. Пам'ятайте, що завжди можна переключити увагу з порад на прикольні історії з життя. Якщо ви проявите трохи уваги і попросить розповісти про свій цікавий досвід – людина легко відвернеться від моралізаторства і з задоволенням поділитися спогадами. Людям похилого віку це важливо,

– сказала психолог.