Як не спитись під час карантину: поради експерта

Через коронавірус люди сидять в дома та не виходять на вулицю, життя кардинально змінилася. Такий стрес змушує людей пити більше алкоголю.

Видання Metro попросило лікаря і медичного консультанта Арагона Джузеппе дати кілька рекомендацій, як не спиться під час карантину або самоізоляції.

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Як не стати алкоголіком через коронавірус?

Найбільш очевидний спосіб не пити – позбутися від усього алкоголю в будинку, якщо він у вас є. І не купувати, якщо його і так немає. Зосередьтеся на сьогоденні. Якщо вирішите разом викреслити алкоголь зі свого життя, то, швидше за все, зірветься. Спробуйте будувати плани на день, і якщо там є пункт "не пити", значить не пийте. А про те, що будете робити завтра – подумайте завтра. Замість туалетного паперу купіть улюблений чай, каву, або безалкогольними аналогами спиртних напоїв. Дуже важливо мати під рукою альтернативу. У звичайному житті думка оточення – один з найпотужніших стимулів не напиватися до втрати пульсу. Але в самоізоляції тиск суспільства ослаблене, так що доведеться відтворювати його штучно. Вам було б соромно кожен день приходити в офіс з перегаром? Або вам би не хотілося засмучувати маму своїм виглядом з похмілля? Згадуйте про це частіше. Відеочати з друзями можуть зіграти з вами поганий жарт. Так, це найочевидніший спосіб зайняти вечір і не здичавіти на карантині, але часто такі дзвінки супроводжуються алкоголем, ніби ви сидите в барі. Проаналізуйте, чи не занадто часто ви стали "збиратися" компанією. Можливо, вам всім потрібно влаштувати чайну, а не пивну конференцію. Займіться спортом замість випивки – це банальний, але найдієвіший спосіб зберегти своє фізичне здоров'я. Пам'ятайте, що алкоголь, накладений на тривожність і замкнутий простір – вірний шлях до психічних розладів. Може здаватися, що спиртне знімає стрес, але це ілюзія. Якщо вам важко впоратися з усім цим, краще зверніться в служби підтримки і поговоріть з психологом.



Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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