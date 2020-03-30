Як не спитись під час карантину: поради експерта
Через коронавірус люди сидять в дома та не виходять на вулицю, життя кардинально змінилася. Такий стрес змушує людей пити більше алкоголю.
Видання Metro попросило лікаря і медичного консультанта Арагона Джузеппе дати кілька рекомендацій, як не спиться під час карантину або самоізоляції.
Також на тему: У світі закінчуються презервативи через коронавірус
Як не стати алкоголіком через коронавірус?
- Найбільш очевидний спосіб не пити – позбутися від усього алкоголю в будинку, якщо він у вас є. І не купувати, якщо його і так немає.
- Зосередьтеся на сьогоденні. Якщо вирішите разом викреслити алкоголь зі свого життя, то, швидше за все, зірветься. Спробуйте будувати плани на день, і якщо там є пункт "не пити", значить не пийте. А про те, що будете робити завтра – подумайте завтра.
- Замість туалетного паперу купіть улюблений чай, каву, або безалкогольними аналогами спиртних напоїв. Дуже важливо мати під рукою альтернативу.
- У звичайному житті думка оточення – один з найпотужніших стимулів не напиватися до втрати пульсу. Але в самоізоляції тиск суспільства ослаблене, так що доведеться відтворювати його штучно. Вам було б соромно кожен день приходити в офіс з перегаром? Або вам би не хотілося засмучувати маму своїм виглядом з похмілля? Згадуйте про це частіше.
- Відеочати з друзями можуть зіграти з вами поганий жарт. Так, це найочевидніший спосіб зайняти вечір і не здичавіти на карантині, але часто такі дзвінки супроводжуються алкоголем, ніби ви сидите в барі. Проаналізуйте, чи не занадто часто ви стали "збиратися" компанією. Можливо, вам всім потрібно влаштувати чайну, а не пивну конференцію.
- Займіться спортом замість випивки – це банальний, але найдієвіший спосіб зберегти своє фізичне здоров'я.
- Пам'ятайте, що алкоголь, накладений на тривожність і замкнутий простір – вірний шлях до психічних розладів. Може здаватися, що спиртне знімає стрес, але це ілюзія. Якщо вам важко впоратися з усім цим, краще зверніться в служби підтримки і поговоріть з психологом.
Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 06:10 Новини про коронавірус 29 березня: 475 випадків в Україні, помер ексзаступник Київської ОДА
сьогодні , 10:56 Рейс із В'єтнаму: на самоізоляцію пішли всі, у декого здали нерви через чутки про обсервацію
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
В Україні на коронавірус хворіють більше жінкисьогодні , 10:18
-
У світі закінчуються презервативи через коронавіруссьогодні , 09:08
-
У Львові робитимуть експрес-тести на коронавірус: кого тестуватимутьсьогодні , 12:02
-
Нові 6 випадки COVID-19 виявили на Дніпропетровщині та Донеччинісьогодні , 09:47
-
Шеф-кухар по-домашньому: як навчитись секретів кулінарії на карантинісьогодні , 10:30
-
Скільки тестів на коронавірус можуть за добу провести в Україні: відповідь МОЗсьогодні , 10:43
Пропозиції партнерів
Коментарі