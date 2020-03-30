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Як не спитись під час карантину: поради експерта

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Як не спитись під час карантину / Unsplash

Через коронавірус люди сидять в дома та не виходять на вулицю, життя кардинально змінилася. Такий стрес змушує людей пити більше алкоголю.

Видання Metro попросило лікаря і медичного консультанта Арагона Джузеппе дати кілька рекомендацій, як не спиться під час карантину або самоізоляції.

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Як не стати алкоголіком через коронавірус?

  1. Найбільш очевидний спосіб не пити – позбутися від усього алкоголю в будинку, якщо він у вас є. І не купувати, якщо його і так немає.
  2. Зосередьтеся на сьогоденні. Якщо вирішите разом викреслити алкоголь зі свого життя, то, швидше за все, зірветься. Спробуйте будувати плани на день, і якщо там є пункт "не пити", значить не пийте. А про те, що будете робити завтра – подумайте завтра.
  3. Замість туалетного паперу купіть улюблений чай, каву, або безалкогольними аналогами спиртних напоїв. Дуже важливо мати під рукою альтернативу.
  4. У звичайному житті думка оточення – один з найпотужніших стимулів не напиватися до втрати пульсу. Але в самоізоляції тиск суспільства ослаблене, так що доведеться відтворювати його штучно. Вам було б соромно кожен день приходити в офіс з перегаром? Або вам би не хотілося засмучувати маму своїм виглядом з похмілля? Згадуйте про це частіше.
  5. Відеочати з друзями можуть зіграти з вами поганий жарт. Так, це найочевидніший спосіб зайняти вечір і не здичавіти на карантині, але часто такі дзвінки супроводжуються алкоголем, ніби ви сидите в барі. Проаналізуйте, чи не занадто часто ви стали "збиратися" компанією. Можливо, вам всім потрібно влаштувати чайну, а не пивну конференцію.
  6. Займіться спортом замість випивки – це банальний, але найдієвіший спосіб зберегти своє фізичне здоров'я.
  7. Пам'ятайте, що алкоголь, накладений на тривожність і замкнутий простір – вірний шлях до психічних розладів. Може здаватися, що спиртне знімає стрес, але це ілюзія. Якщо вам важко впоратися з усім цим, краще зверніться в служби підтримки і поговоріть з психологом.

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Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Алкоголь
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