Як не варто кидати курити: 5 марних ідей

Кинути курити – це доволі складний процес як для курця, так і для людей, що його оточують. Цей процес може ускладнитися через те, що курець щось очікує – наче здача тесту, ознака точної свободи від сигарет, останній рубіж.

Але після відмови від куріння немає моменту отримання результатів, умовного сертифіката некурця, про це йдеться у матеріалі Здоров'я24.

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Але основний план не у тому, щоб перечекати певний період до повного звільнення, а в тому щоб навчитись жити без згадки про сигарети і потреби в них, без кінцевої дати.

Чого не варто робити, коли ви хочете кинути курити

1) кидати курити б'ючись об заклад з друзями

Суперечки з друзями не дають ефекту – щойно одна людина здається і починає курити, то здаються й інші люди.

2) наполегливо і затято "обертати людей у свою віру"

Не варто повчати людей, що курити – це погано, коли ви починаєте кидати курити. По-перше, ви можете образити людей категоричними висловлюваннями, а по-друге, ви можете вислухати довгий список контраргументів, якими самі донедавна користувались і здатись назад у нікотиновий полон.

3) поступово зменшувати кількість сигарет

Цей підхід має менше шансів на успіх, ніж повна відмова від сигарет. Курець навпаки починає бачити у цьому більшу цінність та насолоду. Якщо курити менше сигарет, то хочеться їх не менше, а більше. Виходить, цей підхід перетворює цю єдину сигарету в день на найкращу подію за день.

4) "зриватись" в погані дні

У складні моменти багато людей зриваються, не є виключенням і курці. Важливо розуміти, що у кожного бувають "хороші" і "погані" дні, і вони є у всіх. Спробуйте зав'язати з курінням у стресовий період.

5) дозволити собі "лише одну сигарету"

Не варто обманювати себе, ніби існують виняткові моменти, коли можна курити. Куріння – ланцюгова реакція, а кожна така "одна" запускає процес заново і робить лише гірше, непомітно повертаючи назад до залежності. Відмовтеся від куріння повністю.

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