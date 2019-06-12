Як не "вбити" свій шлунок на роботі

Людині, яка працює в офісі, часто дуже важко дотримуватися правильного харчування і здорового способу життя. Занадто великі перерви між прийомами їжі, величезна кількість кави і перекуси на бігу негативно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту і загальне самопочуття.

А якщо ви намагаєтеся знизити вагу, то головним правилом буде не ігнорувати голос.

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Дієтолог Олена Кален зазначає: щойно ви відчули голод – організму необхідно терміново необхідно поповнити запаси. Якщо їжа не надходить, навіть в мінімальній кількості, мозок посилає імпульс про те, що необхідно перейти в режим енергозбереження і уповільнює обмінні процеси.

3 прості правила, які допоможуть не "вбити" шлунок на роботі

1. Пам'ятайте про воду

Коли щодня навалюються звіти й дедлайни, людина забуває пити воду в достатній кількості. Це призводить не тільки до уповільнення обміну речовин, але і до збільшення апетиту. Деякі люди при недостатньому питному режимі починають плутати спрагу з голодом і переїдають.

Тому рекомендується пити по 1-2 ковтках кожну годину і завжди носити з собою пляшечку з водою.

2. Приготуйте корисний перекус заздалегідь і не ігноруйте голод

Деякі люди свідомо не реагують на легке відчуття голоду, яке виникає протягом дня. Вони запивають кавою або намагаються по повній завантажити себе роботою.

У підсумку, приходячи додому, їдять все, що є під рукою. Щоб такого не сталося з вами, приготуйте корисний перекус заздалегідь і їжте відразу, щойно відчуєте перші сигнали "хочу їсти" від шлунку.

У такому випадку для втамування голоду досить невеликого перекусу у вигляді 1-2 ковтків йогурту, кілька шматочків фрукту або жмені горішків.

3. Обмежте походи до кавомашини

Дієтолог рекомендує випивати не більш як 2 чашок кави в день, оскільки в ній містяться ферменти, що перешкоджають засвоєнню заліза, кальцію та інших вітамінів з їжі.

Крім цього, в каву з цукром, вершками або молоком дуже багато порожніх калорій, які в 99% випадків відкладуться в боки.

Для любителів випити кави або чай в обід з чимось солодким можна взяти гіркий шоколад. Чим вищий відсоток какао в шоколаді, тим він корисніший. Такий продукт не буде викликати різкі стрибки цукру в крові, на відміну від молочного або білого шоколаду. У плитці з вмістом какао понад 70% є корисні для організму флавоноїди, які покращують кровообіг, знижують рівень холестерину в крові і стимулюють утворення ендорфінів (гормонів "щастя").

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