Як не "вбити" свою продуктивність в офісі

Хаотичне харчування в умовах вічних дедлайнів і офісних стін не сприяє продуктивності людини. Через велику кількість роботи іноді доводиться обирати між обідом та виконанням низки завдань.

Лікар-дієтолог Наталія Самойленко розповіла, що робити, щоб харчуватися добре та працювати продуктивно.

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4 правила, які сприятимуть продуктивності людини

1. Припиняйте "вічне жування"

Здоровій людині в день достатньо трьох основних прийомів їжі. Але, підраховуючи, скільки разів в день ми їмо, дуже часто не беруться до уваги такі міні-перекушування, на зразок чаю з солодощами. Але навіть це вважається прийомом їжі, який запускає відповідні метаболічні реакції в організмі.

Насправді, дуже часто, коли нам "чогось хочеться", це щось – проста вода. Спрага любить маскуватися під почуття голоду, тому згадуємо фразу "хочеш їсти – випий води".

2. Приручайте стрес

Кожен четвертий офісний працівник страждає від стресу, а чим вища посада – тим, найчастіше, вищий відсоток вісцерального жиру (той, який оточує внутрішні органи і є найнебезпечнішим).

Коли ми відчуваємо стрес, то робота органів травлення і репродуктивної системи гальмується, тому все, чим ми стрес "загризли", якісно перетравитися не може.

Вихід є: стрес не заїдайте, а запивайте. Прогуляйтеся, займіться прибиранням або будь-якою фізичною активністю, щоб нейтралізувати кортизол (гормон стресу).

3. Не пропускайте прийоми їжі

Робота роботою, а прийоми їжі – за розкладом. Часто, поспішаючи в офіс або занурившись у виконання завдань, ми нехтуємо сніданками, обідами, а під час вечері надолужуємо втрачене. І тоді три прийомі їжі з'їдаємо за один.

Дуже даремно, тому що ваша продуктивність безпосередньо залежить від того, що і коли ви їсте. Правильний сніданок – це метаболічний вектор, який запускає всі обмінні процеси і забезпечує організм енергією на весь день. А щільно пообідавши, людині легше буде контролювати спокуси ввечері.

У всіх нас "немає часу", але організувати собі їжу або виділити час на обід при великому бажанні вдається навіть у самих зайнятих моїх пацієнтів. Беріть на роботу контейнери з їжею або замовляйте доставку, але пропускати прийоми їжі не варто.

4. Їжте більше овочів

Так ви будете здоровими. Овочі – чудові продукти, якими ми можемо і повинні себе балувати кожен прийом їжі.

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