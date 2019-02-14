Як не втратити друзів: науковий підхід

Чому з деякими людьми ми зустрічаємося рідко, але залишаємося близькими, а з іншими після короткої перерви в спілкуванні раптом втрачаємо будь-який зв'язок? Крім особистих причин є і закономірності, якими можна пояснити розрив відносин.

Сила зв'язку визначається не тільки тим, з ким ви спілкуєтеся і як часто, але і тим, як розподіляєте час і увагу між контактами. Один з найважливіших факторів – сталість спілкування, йдеться у дослідженні іспанських вчених.

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Припустимо, серед ваших знайомих є хтось, з ким встановлено стійкий двосторонній зв'язок. Цей друг може жити в тому ж місті або за тисячу кілометрів, ви можете щотижня ходити по барах або тільки листуватися в месенджерах.



Зустрічі з друзями мають бути циклічними

У будь-якому випадку важливо те, що у вас є усталеним ритм комунікацій. І якщо середня частота спілкування (неважливо, раз в день, на тиждень або на місяць) раптом буде порушена більше, ніж у вісім разів – ваш зв'язок, швидше за все, буде розірваний.

Якщо ви дуже зайняті, краще дайте відповідь коротко, але не залишайте людини без уваги, або знижуйте частоту спілкування поступово, інакше ризикуєте втратити друзів.

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