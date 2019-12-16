Як не втратити гроші за лікарняний: поради тим, хто не може отримати листок непрацездатності

У листопаді 2019 року стало відомо, що лікарняні листи закінчилися по всій Україні. У багатьох медзакладах вони досі не з'явились. Замість них українці отримують від лікарів довідку про тимчасову непрацездатність, яка не дає можливості отримати лікарняні виплати.

Зараз українські медичні заклади вже почали знову отримувати відповідні бланки, які дозволяють українцям не втратити гроші через неможливість працювати. Однак, довідки отримали ще не всі медичні заклади, відтак чимало українців все ще не можуть отримати свої лікарняні виплати. Що варто робити у такому випадку – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

Кому видають листок про непрацездатність?

Зазвичай непрацездатність пов’язана із:

захворюванням;

травмою;

отруєнням;

передопераційним, операційним та післяопераційним станом;

вагітністю та пологами;

доглядом за дитиною чи родичем;

санаторно-курортним лікуванням.

Аби підтвердити, що людина дійсно тимчасово не може працювати через стан здоров’я, у державні чи приватній лікарні їй видають листок непрацездатності. Лише цей документ є підставою для виплати лікарняних. Залежно від виду захворювання, його тяжкості та ускладнень, оформлюють один або декілька листків непрацездатності.

Чому листки непрацездатності зникли з українських лікарень?

Точно не відомо. Скоріш за все – через те, що у Міністерстві охорони здоров’я з якихось причин не змогли вчасно організувати закупівлі бланків.

Хоча офіційно у МОЗ причин відсутності листків непрацездатності не повідомляють. У прес-службі відомства зараз (втім, як і кілька тижнів тому) стверджують, що проблем немає. За їхніми словами, якщо у якихось медичних закладах бланки десь відсутні, то відповідальні за це місцеві департаменти охорони здоров'я.



В Україні бракує листків непрацездатності \ unsplash.com

Разом з тим на сайті МОЗ опублікована інформація, про те, що 28 жовтня МОЗ провело торги на друк 3,89 млн бланків непрацездатності, а 18 листопада, відомство підписало договір з переможцем аукціону, поліграфічним комбінатом "Зоря".

Коли відновлять видачу лікарняних?

Уже відновили. Просто не скрізь і не всім. За інформацією, яка опублікована на сайті МОЗ, до кінця року бланки листа непрацездатності будуть доставлені до регіонів. Однак багато де через відсутність бланків листків непрацездатності лікарі досі видають довідки своїм пацієнтам.

Однак така довідка не є підставою для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності. Адже лікарняні або декретні кошти нараховують та виплачують тільки на підставі листка непрацездатності. Тому якщо принести таку довідку своєму роботодавцю, вона лише підтвердить, що працівник відповідний проміжок часу дійсно хворів. Лікарняні на її підставі нараховувати не можна.

Що робити тим, хто не може отримати лікарняний?

Дбати про здоров’я та чекати, допоки з’являться необхідні бланки. І обов’язково отримати у лікаря довідку, що ви дійсно хворіли ті віднести її копію роботодавцю.

Як пояснила 24 каналу керівник HR-напрямку групи компаній Kvadra Invest Діана Солодій, після того, як з’являться бланки, необхідно знову відвідати поліклініку чи лікарню, та замінити довідку на листок непрацездатності. Далі надати його роботодавцю та очікувати виплати.

Керівник HR-напрямку Діана Солодій “Перші п’ять днів оплачує роботодавець (крім випадків, коли у працівника хворіла дитина), тому за ці дні кошти можна буде отримати швидше, після проведення лікарняного та здійснення відповідного нарахування бухгалтерією. За всі інші дні необхідно очікувати кошти від Фонду соціального страхування”.

Солодій також зазначила, що останнім часом кошти від Фонду могли надходити протягом двох-трьох місяців. "Таким чином, можна з впевненістю сказати, що хворіти зараз дуже не вигідно, тому що крім грошей, ви ще витратите багато часу на отримання листка непрацездатності", – додала вона.

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