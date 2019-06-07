Як не втратити сексуальне здоров'я: 8 порад сексолога

1346 Читать новость на русском
Як не втратити секс
Як не втратити секс / pixabay.com

Всі люди періодично відчувають сексуальні труднощі, але більшість справляється з ними самостійно або за допомогою фахівця.

До складнощів ставитеся спокійно та оптимістично, зберігаючи частинку іронії, розпвів сексолог Олексій Вілков.

Читайте також: Чому відбувається потемніння шкіри в інтимних зонах

1. Секс не можна сприймати надто серйозно. Завжди проявляйте почуття гумору і не картайте себе за труднощі.

Більшість людей інколи мають проблеми з сексом
Більшість людей інколи мають проблеми з сексом

2. Адекватно ставитеся до своїх сексуальних можливостей без зайвої переоцінки.

3.Прийміть свої особливості, плюси й мінуси, недоліки й переваги, а також розвивайте позитивні властивості. Тоді сексуальність наповниться яскравими фарбами.

3. Підтримуйте хорошу фізичну форму, відмовтеся від шкідливих звичок, налагодьте сон, розпорядок дня і підтримуйте правильне харчування.

4. Уникайте перевтоми й згубного впливу хронічного стресу.

5. Використовуйте ефективні способи зняття тривоги й напруги.

via GIPHY

6. Женіть негативні думки й міняйте їх на позитивні.

7. Діліться з партнером думками й переживаннями, обговорюючи інтимне життя в форматі "тут і зараз". Скиньте з себе тягар підвищеної відповідальності, діліть проблему на двох, не беріть на себе занадто багато.

8. Ефективне подолання сексуальних проблем можливо лише за активної участі обох партнері.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
У Молдові тисячі людей вийшли на протести через дострокові вибори: фото
7 червня
4204
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування Секс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тест: чи схильні ви до підвищення тиску?
7 червня 15:30 Тест: чи схильні ви до підвищення тиску?
868
Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
6 червня 12:00 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
Олена Булан 5107
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
4 червня 19:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 1730
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
4 червня 15:45 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 16255
Тест: що ви знаєте про секс?
4 червня 08:45 Тест: що ви знаєте про секс?
Олександр Бевза 10422
Новини
Більше новин
Залиште відгук