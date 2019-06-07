Як не втратити сексуальне здоров'я: 8 порад сексолога

Всі люди періодично відчувають сексуальні труднощі, але більшість справляється з ними самостійно або за допомогою фахівця.

До складнощів ставитеся спокійно та оптимістично, зберігаючи частинку іронії, розпвів сексолог Олексій Вілков.

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1. Секс не можна сприймати надто серйозно. Завжди проявляйте почуття гумору і не картайте себе за труднощі.



Більшість людей інколи мають проблеми з сексом

2. Адекватно ставитеся до своїх сексуальних можливостей без зайвої переоцінки.

3.Прийміть свої особливості, плюси й мінуси, недоліки й переваги, а також розвивайте позитивні властивості. Тоді сексуальність наповниться яскравими фарбами.

3. Підтримуйте хорошу фізичну форму, відмовтеся від шкідливих звичок, налагодьте сон, розпорядок дня і підтримуйте правильне харчування.

4. Уникайте перевтоми й згубного впливу хронічного стресу.

5. Використовуйте ефективні способи зняття тривоги й напруги.

6. Женіть негативні думки й міняйте їх на позитивні.

7. Діліться з партнером думками й переживаннями, обговорюючи інтимне життя в форматі "тут і зараз". Скиньте з себе тягар підвищеної відповідальності, діліть проблему на двох, не беріть на себе занадто багато.

8. Ефективне подолання сексуальних проблем можливо лише за активної участі обох партнері.

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