Як не втратити зір через глаукому: пояснює медик

В Україні наразі зареєстровано понад 220 тисяч людей з діагнозом глаукома, щороку їх збільшується на 20 тисяч. А кожна п'ята людина з інвалідністю щодо зору – це людина, що втратила зір внаслідок глаукоми.

10-16 березня – Світовий тиждень глаукоми (World Glaucoma Week). Експерт МОЗ України Оксана Вітовська назвала симптоми та лікування глаукоми.

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Якщо у людини глаукома, то у неї підвищуєтеся внутрішньоочний тиск (ВОТ), звужується поле зору і розвивається атрофія зорового нерва. Ця хвороба може прогресувати з різною швидкістю. Раннє виявлення та своєчасне лікування дозволяє зберегти зір протягом тривалого часу.

Щоб вчасно виявити проблему, необхідно проходити профілактичні огляди у сімейного лікаря чи терапевта.

Глаукома – що це? Глаукома – важке захворювання ока, яке за пізнього виявлення та без адекватного лікування призводить до неминучої сліпоти.

У групі ризику люди віком понад 40 років, у членів вашої родини була глаукома, у вас є судинна патологія, короткозорість, були травми очей або хірургічні втручання.



Як не втратити зір через глаукому

При яких симптомах необхідно звернутися до лікаря

• "літаючі мушки" перед очима;

• райдужні кола навколо джерела світла при погляді на нього;

• затуманення зору, часта зміна окулярів.

Для того, щоб визначити наявність чи відсутність хвороби, офтальмолог перевірить зір, поле зору, стан зорового нерва та виміряє ВОТ.

Глаукома – лікування 1. медикаментозні засоби (краплі, уколи, таблетки);

2. лазерний метод;

3. хірургічний метод.

Якщо медик призначив вам лікування, то потрібно строго дотримуватися рекомендацій та призначеного лікування та не змінювати його на власний розсуд. Це призводить до ще більшого прогресування глаукоми та прискорення зниження зору.

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