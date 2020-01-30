Як не захворіти на коронавірус: поради, які подіяли під час спалаху 2002 року
По всьому світу з'являються нові випадки захворювання на коронавірус. Це лякає багатьох людей, бо як його побороти поки ніхто не знає. Але людство вже перемогло схожий вірус.
Новий коронавірус – близький родич іншого небезпечного вірусу, який спровокував спалах атипової пневмонії у 2002 році. Тоді науковиця і журналістка Лорі Гарет провела розслідування епідемії, та склала інструкцію як не підхопити вірус і отримала за це Пулітцерівську премію.
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Як не підхопити коронавірус: інструкція
- Виходячи з дому, надягайте рукавички. Не знімайте їх в громадському транспорті.
- Якщо рукавичку довелося зняти (наприклад, для рукостискання), не чіпайте руками обличчя й очі, навіть якщо вони сильно сверблять. Перш, ніж знову надягати рукавички, вимийте руки з милом.
- Періть рукавички кожен день в гарячій воді й добре сушіть. Не носіть вологі рукавички – до них легше липнуть мікроби.
- Домовтеся не обмінюватися рукостисканнями й не обійматися зі знайомими на роботі, в гостях або в громадських місцях в сезон застудних захворювань.
- Намагайтеся не наближатися до людей на відстань ближче, ніж пів метра. Якщо хтось поруч чхає або кашляє – попросіть його надіти маску. У разі відмови відійдіть ще на пів метра або зовсім залиште приміщення.
- Одягати маску для захисту від зараження – майже марно. Більшість з них втрачає захисні властивості після одного-двох надягань. А використовувати одну маску кілька разів – навіть небезпечно: як і вологі рукавички, вона притягує бактерії та віруси.
Маски майже не захищають від вірусів / Getty imagies
- Не торкайтеся до дверних ручок долонями: відкривайте двері в рукавичках, через паперову хустинку або ліктем. Якщо все-таки доторкнулися – помийте руки або протріть їх антисептиком.
- Те ж саме стосується сходових поручнів, робочих столів, чужих телефонів, іграшок, ноутбуків, кухонного приладдя загального користування – всього, до чого торкаються інші люди. Після таких контактів не чіпайте обличчя руками й постарайтеся якомога швидше помити.
- Під час їжі в компанії стежте, щоб ніхто не накладав їжу з загальних страв в тарілку своєї виделкою або ложкою. Виділіть для цього окремий прилад.
- Виділіть кожному члену сім'ї окремий рушник на кухні, у ванній і попросіть користуватися тільки ними. Періть рушники двічі в тиждень.
- Ретельно мийте посуд. Їжте тільки в перевірених кафе, ресторанах і їдальнях.
- Не купуйте живу птицю і рибу, не їжте сире м'ясо і рибу.
- Частіше провітрюйте приміщення.
- Якщо доглядаєте за близькою людиною з ознаками застуди, виділіть їй окрему кімнату, надіньте маску на неї й на себе. Складайте використані маски й паперові хустинки в целофановий пакет і зав'язуйте його перед тим, як викинути. Носіть одяг з довгими рукавами й частіше його міняйте.
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