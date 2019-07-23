Як не захворіти на маразм у літньому віці

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Як не захворіти на деменцію
Як не захворіти на деменцію / unsplash.com

Маразм – згасання психічної діяльності людини, побутовий синонім старечого слабоумства.

Старече недоумство – зниження пізнавальної діяльності та втрата знань, з різних причин відбувається в літньому віці. Стареча деменція – те саме, що старече слабоумство. Хвороба Альцгеймера – найбільш поширена причина старечої деменції.

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Кожні три секунди у когось у світі діагностують хворобу Альцгеймера і, за прогнозами ВООЗ, до 2050 року нею будуть хворіти 130 мільйонів осіб. Ліки проти цього захворювання досі не існує. Але, судячи з останніх звітів вчених, ризик захворіти на недоумство можна знизити в три рази, дотримуючись певних рекомендацій. Причому вони абсолютно банальні – звичайний ЗСЖ, пише ВВС. 

Здоровий спосіб життя допоможе уникнути деменції
Здоровий спосіб життя допоможе уникнути деменції

Що робити, щоб не захворіти на деменцію?

  1. Відмовитися від куріння;
  2. Тренуватися в помірному темпі по 2,5 години в тиждень (не обов'язково за один раз);
  3. З'їдати не менше трьох порцій фруктів або овочів в день, не менше двох рибних блюд на тиждень, а м'ясні напівфабрикати вживати, навпаки, якомога рідше;
  4. Не пити більше півлітра пива на день.

Однак перевага у тому, що дотримання цих простих правил зменшує ймовірність захворіти на деменцію навіть серед людей зі спадковою схильністю до неї.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я хвороба Альцгеймера
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