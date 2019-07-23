Як не захворіти на маразм у літньому віці

Маразм – згасання психічної діяльності людини, побутовий синонім старечого слабоумства.

Старече недоумство – зниження пізнавальної діяльності та втрата знань, з різних причин відбувається в літньому віці. Стареча деменція – те саме, що старече слабоумство. Хвороба Альцгеймера – найбільш поширена причина старечої деменції.

Читайте також: Знайшли взаємозв'язок між хворобою Альцгеймера та холестерином

Кожні три секунди у когось у світі діагностують хворобу Альцгеймера і, за прогнозами ВООЗ, до 2050 року нею будуть хворіти 130 мільйонів осіб. Ліки проти цього захворювання досі не існує. Але, судячи з останніх звітів вчених, ризик захворіти на недоумство можна знизити в три рази, дотримуючись певних рекомендацій. Причому вони абсолютно банальні – звичайний ЗСЖ, пише ВВС.



Здоровий спосіб життя допоможе уникнути деменції

Що робити, щоб не захворіти на деменцію?

Відмовитися від куріння; Тренуватися в помірному темпі по 2,5 години в тиждень (не обов'язково за один раз); З'їдати не менше трьох порцій фруктів або овочів в день, не менше двох рибних блюд на тиждень, а м'ясні напівфабрикати вживати, навпаки, якомога рідше; Не пити більше півлітра пива на день.

Однак перевага у тому, що дотримання цих простих правил зменшує ймовірність захворіти на деменцію навіть серед людей зі спадковою схильністю до неї.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.