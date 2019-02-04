Як не захворіти на рак: поради провідного онколога

Поява різних форм раку залежить від статі людини і її віку. Яка ситуація з онкозахворювання в Україні? Хто перебуває в групі ризику? Та що варто робити, щоб зменшити ризик захворювання?

До Всесвітнього дня боротьби проти раку Здоров'я 24 поспілкувалося з Кирилом Бурмичом, онкохірургом, завідувачем відділення онкології МС "Добробут".

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Які види онкології на першому місці у чоловіків і жінок

Згідно з національним канцер-регістром на 2016 рік, найпоширеніші онкологічні форми злоякісних новоутворень розташовуються в наступному порядку.

У чоловіків:

1 місце – трахея, бронхи, легені;

2 місце – передміхурова залоза;

3 місце – шлунок;

4 місце – ободова кишка;

5 місце – пряма кишка;

6 місце – сечовий міхур;

7 місце – нирки;

8 місце – підшлункова залоза;

9 місце – глотка;

10 місце – гортань.



Жінки та чоловіки хворіють різними видами раку\\pixabay.com

У жінок:

1 місце – молочна залоза;

2 місце – тіло матки;

3 місце – ободова кишка;

4 місце – шийка матки;

5 місце – пряма кишка;

6 місце – яєчники;

7 місце – шлунок;

8 місце – трахея, бронхи, легені;

9 місце – щитоподібна залоза;

10 місце – підшлункова залоза.

Загальна профілактика раку

Всі знають про правила здорового способу життя. І вони на перший погляд здаються банальними: правильне харчування, зменшення вживання алкоголю, відмова від куріння, регулярні фізичні навантаження. Достовірно відомо, що вони впливають на якість життя людини і є простим, але ефективним способом поліпшити своє здоров'я.

Щоб знизити частоту захворюваності, існують два види профілактики:

Первинна – це вакцинація.

Вторинна – рання діагностика і скринінг, які повинні бути ініційовані на національному рівні. На прикладі розвинених країн доведено, що при такому підході смертність від злоякісних новоутворень буде зменшуватися.

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Скринінг і рання діагностика раку

Рання діагностика означає раннє виявлення злоякісних новоутворень у пацієнтів з уже наявними симптомами. Завдяки своєчасній діагностиці рак можна виявити на потенційно виліковній стадії, щоб підвищити виживаність і якість життя пацієнта.

Скринінг – це обстеження здорового населення, яке дозволяє виявити онкологічне захворювання на ранніх стадіях ще до появи симптомів.

Скринінгу підлягають деякі форми онкологічних захворювань.



Скринінгові кампанії значно зменшили смертність від раку\\pixabay.com

Рак шийки матки у жінок

Щоб знизити смертність від раку шийки матки, проводиться вакцинація від вірусу папіломи людини, який сприяє розвитку цього онкологічного захворювання. Таке щеплення необхідно робити жінкам у віці від 9 до 26 років або до початку статевого життя. Щеплення потрібно робити і хлопчикам.

Починаючи з 30 і до 65 років, жінкам необхідно відвідувати гінеколога і щороку в якості скринінгу проводити ПАП-тест незалежно від того, є у людини якісь симптоми чи ні. Ця рідинна цитологія вважається найбільш ефективною в скринінгу раку шийки матки.

Рак молочної залози

Проводячи скринінг молочної залози, можна виявити рак на ранніх стадіях.

Починаючи з 40 років, жінці необхідно спільно з лікарем приймати рішення про регулярну мамографію. Якщо онкологічне захворювання було у родичів першого ступеня споріднення (мами, сестри), тоді це обстеження необхідно проводити раніше. З 45 до 74 років щорічно всім жінкам слід робити мамографію незалежно від ступеня ризику.

Рак легенів

Цього року офіційно були введені скринінгові дослідження у курців для виявлення раку легенів. Існує навіть таке поняття як пачка/років. У високу групу ризику потрапляють ті люди, у кого 30 пачка/років. Тобто якщо вони протягом 30 років курять по одній пачці в день або 3 пачки в день протягом 10 років.

Таким пацієнтам у віці від 55 до 74 років необхідно робити низькодозову комп'ютерну томографію легень, щоб завчасно виявити симптоми раку легень.



Курцям потрібно робити профілактичну томографію\\pixabay.com

Рак товстої кишки

Якщо у когось із родичів (особливо першого ступеня споріднення – батька, матері, брата, сестри) спостерігалися злоякісні або доброякісні пухлини товстої кишки, необхідно проводити тотальну колоноскопію у віці з 45 до 75 років кожні 10 років або щорічно робити імунногістохімічний тест на приховану кров в калі.

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Рак передміхурової залози

Рутинний скринінг не рекомендований. Однак пацієнтам з високої групи ризику (особливо перша ступінь спорідненості – батько, брат) починаючи з 45 років необхідно регулярно відвідувати уролога і визначати в крові рівень онкомаркера передміхурової залози (простатспецифічний антиген).

Чи ефективні нетрадиційні методи лікування

Класична медицина не рекомендує використання нетрадиційних методів лікування, тому що сучасна наука заснована на доказовій медицині. Для того, щоб будь-який метод лікування застосовувати на практиці, він спочатку повинен пройти клінічні випробування і довести свою ефективність.

Онколог Кирил Бурмич “ Мені невідомі клінічні дослідження, які б довели ефективність нетрадиційних методів лікування. Однак не варто забувати, що при онкологічному захворюванні велику роль відіграє надія. Якщо пацієнт вірить в якийсь метод, і він не зашкодить його здоров'ю, ми не маємо права заборонити його використовувати. Я не рекомендую методи нетрадиційного лікування . Однак якщо я дізнаюся, що пацієнт їх використовує, і забороню це робити, він все одно буде продовжувати, але вже не розповідаючи мені про це, що ще гірше. Ось чому краще говорити з пацієнтом відверто, обговорити всі питання і ризики, які можуть виникнути при їхньому спільному застосуванні з традиційними методами лікування в онкології, які довели свою ефективність. Тому що є препарати, які токсичні, але пацієнт може не знати про це або від нього свідомо приховують таку інформацію”.

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