Як не заразитися коронавірусом в транспорті

У Києві та регіонах посилили карантин через епідемію коронавірусу, МОЗ закликає без потреби не виходити на вулицю. Однак чимало людей в Україні не можуть працювати дистанційно з дому і не мають заощаджень, які б дозволяли не виходити на роботу навіть декілька тижнів.

Відтак, якщо людина користується громадським транспортом, вона обов'язково має дотримуватися необхідних правил для того, щоб вберегтися від зараження новим видом коронавірусу. Про це заявила Уляна Супрун.

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Як безпечно добратися громадським транспортом

Дотримуйтеся етикету кашлю і чхання в транспорті. Робіть це у лікоть чи серветку. Завжди майте напоготові серветку у кишені. Також майте із собою спиртовмісний антисептик, аби одразу обробити руки після виходу з транспорту.



Безпечно чхати у лікоть або в серветку

Не торкайтеся поручнів, дверей та інших поверхонь руками. Якщо ви чіпали щось у транспорті — не торкайтеся свого обличчя взагалі, поки не помиєте руки.



Не торкайтеся поручнів у громадському транспорті

За можливості ходіть більше пішки. Варто обговорити гнучкий графік роботи, якщо це доречно, враховуючи час на добирання. Також є сенс змістити робочі години так, аби у транспорті було якомога менше людей.

Користуйтеся безготівковими формами оплати проїзду, якщо це можливо, аби зменшити контакт з грошима.

Як використовувати таксі, щоб не заразитися коронавірусом

Компанії мають заохочувати водіїв в жодному разі не виходити на роботу, якщо вони мають симптоми гострої респіраторної інфекції.

Пасажирам краще сидіти позаду водія , а не на передньому сидінні.

, а не на передньому сидінні. Необхідно забезпечити водіїв спиртовмісними антисептиками для особистого користування, а також необхідними засобами для дезінфекції поверхонь — спиртовмісними розчинами чи дезінфектантами.

Буде доречно після кожного пасажира протирати ручки дверцят та інші поверхні, до яких часто торкаються пасажири.

та інші поверхні, до яких часто торкаються пасажири. Є сенс також зробити розсилку серед своїх водіїв про симптоми та засоби запобігання коронавірусу, особливо, про важливість миття рук

Карантин в Україні: головне

Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина померла. Так, 4 випадки зареєстровано в Чернівецькій та 1 у Житомирській області. Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.

В Україні по всій території оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.

Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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