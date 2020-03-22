Як не зійти з розуму під час пандемії коронавірусу: поради Супрун

Через пандемію коронавірусу у світі чимало країн ввели низку обмежень. Більшість людей самоізолювалися у себе вдома для того, щоб призупинити поширення Covid-19. Зрозуміло, що через такі дії зустрічі та поїздки стали скасованими, а заплановані справи залишилися невиконаними. У таких умовах необхідно піклуватися про власний психологічний комфорт, аби зменшити відчуття тривоги.

Ексголова МОЗ Уляна Супрун написала поради про те, як піклуватися про психологічне здоров'я під час поширення коронавірусу.

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За словами Супрун, відчувати тривогу – це нормально.

"Час від часу відчуття тривоги може бути корисним. Наприклад, це може мотивувати вас підготуватися до екзамену або закінчити завдання на роботі. Навіть щасливі події, такі як переїзд до нового будинку або святкування ювілею, можуть викликати тривогу, адже людина боїться втратити контроль над ситуацією. Тим паче такі переживання можуть виникати через нові і не до кінця досліджені речі", – додала ексміністерка.

Як піклуватися про психологічне здоров'я

Відокремте те, що знаходиться під вашим контролем, і те, на що ви вплинути не можете.

Зосередьтеся на тому, що ви точно можете зробити. Помийте руки. Нагадайте іншим мити їх.

Складіть план дій на випадок надзвичайної ситуації, аби трохи розвантажити мозок.

Випишіть номери телефонів сімейного лікаря, найближчого пункту невідкладної медичної допомоги та гарячої лінії для отримання інформації про коронавірус чи допомогу при підозрі.

Робіть те, що допомагає почуватися вам у безпеці.

Залишайтеся "тут і зараз"

Можливо, ваше занепокоєння ускладнюється, коли ви думаєте не тільки про те, що відбувається зараз, але і міркуєте про майбутнє.

Тоді можна виконати просту вправу: зверніть увагу на речі, які вас оточують в цей момент. Зауважте звуки, кольори, смаки та інші сенсорні відчуття в цю мить і назвіть їх.

Залучення в усвідомлену діяльність – це один зі способів заспокоїтися, коли здається, що все існує поза вашим контролем.

Не намагайтеся подолати стрес наодинці

Не стримуйте свої емоції. Випишіть те, що лежить у вас на душі. Поговоріть з друзями про те, що ви відчуваєте. Спілкуйтеся з батьками та близькими, яких не можете відвідати. Якщо ви відчуваєте гостре занепокоєння і не можете з ним впоратися, не соромтеся звернутися по допомогу до фахівця з психічного здоров’я.

Самоізоляцію варто розцінювати як час усамітнення з собою та власними думками, час зупинитися та поміркувати про те, що особисто для вас є найважливішим.

Під час карантину життя не зупиняється, а турбота про себе і пильне ставлення до власних потреб допоможе легше пережити цей період,

– заявляє Супрун.



Під час карантину життя не зупиняється / Фото: Unsplash

Намагайтеся чітко організувати свій день

Якщо у вас звільнилося кілька вільних годин – готуйте нові страви, вчіть іноземні мови, малюйте і читайте, скористайтеся дистанційними можливостями, що надають провідні університети, музеї, оперні театри.

Зайнятість різноманітними справами дозволить менше відволікатися на тривожні думки та дозволить підтримувати відчуття спокою та контролю.

Подбайте про своє тіло

Робіть вправи вдома на килимку, танцюйте під улюблену музику, "відвідайте" заняття йогою онлайн.

Не забувайте і про якісний сон та повноцінне харчування.

Піклуйтеся про інформаційну гігієну

Довіряйте лише перевіреним джерелам. Робіть перерви від перегляду або читання новин. Часом перебування на пульсі постійних оновлень щодо пандемії рівнозначне смутку та відчуттю безсилля. Вимкніть сповіщення новинних сайтів та додатків. Визначте час, коли ви перевірятимете, що відбулося у світі.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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