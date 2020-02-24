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Як невдалі стосунки впливають на вибір наступного партнера

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Як попередні стосунки впливають на вибір партнера / Unsplash

Череда невдач в романтичних стосунках змушує людей знижувати планку при виборі наступного партнера.

Про це йдеться в дослідженні психологів Університету Західного Онтаріо (США).

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Як проходило дослідження 

На початок дослідження у всіх 425 добровольців від 16 до 73 років не було пари. Протягом пів року учасники дослідження щомісяця проходили тести.

Найбільше психологів зацікавили відповіді 208 піддослідних, які протягом шести місяців не перебували у романтичних стосунках.

Попередні відносини можуть негативно вплинути на самооцінку
Попередні відносини можуть негативно вплинути на самооцінку / unsplash.com

Учасники, які одразу помічали свої кращі сторони й в потенційного партнера шукали позитивні риси. Вони не погоджувалися на компроміси.

Результати дослідження

За пів року, поки тривало дослідження, деякі учасники пережили невзаємні почуття. Відмова помітно вдарила по їхній самооцінці: до майбутнього партнера вони мали занижені вимоги, оскільки сумнівалися у власній привабливості.

Цікаво, що на вимоги, які учасники висували до партнера, ніяк не вплинув вдалий досвід, коли їм відповіли взаємністю. Також виявилося, що за час дослідження чоловіки отримали більше зворотного зв'язку (як відмов, так і взаємності), ніж жінки.

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24 лютого
Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Сімʼя
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