Як обрати ліки від алергії

Під час алергії виробляється речовина гістамін, впливаючи на рецептори респіраторної системи, очей та шкіри, викликаючи характерні симптоми, а антигістамінні препарати блокують вироблення гістаміну, тим самим полегшуючи симптоми.

Існує 2 покоління препаратів і активні метаболіти, розповіла терапевт Галина Бочкарьова.

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Перше покоління

Представники: Діазолін, Супрастин, Димедрол, Тавегіл.

Мають багато побічних реакцій, навіть при звичайних дозах можуть виникнути:

сонливість; порушення фази сну; порушення ритму серця; запаморочення.

А також викликають звикання, і надалі потрібно збільшувати дозу, а це небезпечно побічними реакціями описаними вище, приймаються 2-3 рази на день, що теж не зручно.

Препарати 1 покоління не рекомендовані нині для лікування алергії.

Друге покоління

Представники: Лоратадин (Кларитин), Цетиризин (Зіртек), Азеластин (назальний спрей і краплі для очей).

Мають менше виражених побічних реакція через вибіркову дію тільки на гістамінові рецептори.

Не викликають звикання, зручний прийом 1 раз на добу, більш швидке настання ефекту, немає снодійного ефекту.

Можуть блокувати калієві канали серцевого м'яза, що веде до подовження інтервалу QT та порушення ритму серця

Ризик виникнення цього побічного ефекту збільшується при поєднанні антигістамінних засобів з деякими препаратами.

Активні метаболіти

Являють собою активні метаболіти препаратів з 2 покоління. Вони не викликають аритмію, не провокують розвиток сонливості і не знижують концентрацію уваги.

Представники: Фексофенадин (Телфаст), Дезлоратадин (Еріус), Левоцетиризин (Ксізал).

Найефективніші і безпечніші препарати, з мінімальною кількістю побічних дій, тривалою дією, зручним прийомом раз на добу і відсутність звикання.

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