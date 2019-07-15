Як обрати смачне та корисне морозиво: поради Супрун
Багато людей не уявляють літо без морозива. Але цей десерт важливо правильно обирати, аби отримати лише насолоду.
Класичне морозиво – білковий продукт. Це значить, що його так само, як і молоко чи сир, важливо правильно зберігати, аби не отримати в результаті споживання гострі кишкові інфекції, зазначила очільниця МОЗ Уляна Супрун.
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Тож обираючи морозиво серед усього розмаїття варіантів, звертайте увагу на декілька факторів. Крім терміну придатності, варто перевіряти дотримання температурного режиму зберігання морозива – не вище -16°С. Дотримання температурного режиму впливає як на зовнішній вигляд, так і та смак морозива.
Згідно ДСТУ, в одному грамі морозива з сушеними фруктами і ягодами, горіхами, родзинками, курагою, чорносливом, може міститися до 100 тисяч сторонніх мікробних клітин, до 500 клітин плісняви та до 100 клітин дріжджів. Якщо продукт правильно зберігати – ці цифри не зміняться, і він буде безпечним.
Яким має бути правильне морозиво?
- Передусім — холодним та цупким, коли дістаєте його із морозильної камери.
- Правильної форми. Якщо вершечок морозива деформований — це може свідчити про порушення температурного режиму при зберіганні.
- Всередині упаковки не має бути інею та слідів продукту на обгортці.
- Морозиво повинно мати рівномірну консистенцію.
- Смакуючи десерт, ви не маєте відчувати кристали льоду, маслянистий смак чи “пісок на зубах” (кристали лактози).
- На глазурі не повинно бути нальоту чи тріщин.
- Якщо полюбляєте морозиво "на вагу", майте на увазі, що термін зберігання його дуже малий – лише одна доба. Якщо ж продавці чи власники вуличної точки, продовжують продавати таке морозиво далі, у покупців є ризик заразитись лістеріозом, сальмонельозом та кишковою паличкою.
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