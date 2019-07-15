Як обрати смачне та корисне морозиво: поради Супрун

Багато людей не уявляють літо без морозива. Але цей десерт важливо правильно обирати, аби отримати лише насолоду.

Класичне морозиво – білковий продукт. Це значить, що його так само, як і молоко чи сир, важливо правильно зберігати, аби не отримати в результаті споживання гострі кишкові інфекції, зазначила очільниця МОЗ Уляна Супрун.

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Тож обираючи морозиво серед усього розмаїття варіантів, звертайте увагу на декілька факторів. Крім терміну придатності, варто перевіряти дотримання температурного режиму зберігання морозива – не вище -16°С. Дотримання температурного режиму впливає як на зовнішній вигляд, так і та смак морозива.

Згідно ДСТУ, в одному грамі морозива з сушеними фруктами і ягодами, горіхами, родзинками, курагою, чорносливом, може міститися до 100 тисяч сторонніх мікробних клітин, до 500 клітин плісняви та до 100 клітин дріжджів. Якщо продукт правильно зберігати – ці цифри не зміняться, і він буде безпечним.

Яким має бути правильне морозиво? Передусім — холодним та цупким, коли дістаєте його із морозильної камери. Правильної форми. Якщо вершечок морозива деформований — це може свідчити про порушення температурного режиму при зберіганні. Всередині упаковки не має бути інею та слідів продукту на обгортці. Морозиво повинно мати рівномірну консистенцію. Смакуючи десерт, ви не маєте відчувати кристали льоду, маслянистий смак чи “пісок на зубах” (кристали лактози). На глазурі не повинно бути нальоту чи тріщин. Якщо полюбляєте морозиво "на вагу", майте на увазі, що термін зберігання його дуже малий – лише одна доба. Якщо ж продавці чи власники вуличної точки, продовжують продавати таке морозиво далі, у покупців є ризик заразитись лістеріозом, сальмонельозом та кишковою паличкою. Уляна Супрун “Пам’ятайте, що морозиво – це передусім приємний десерт, а не ефективний спосіб врятуватися в спеку. Для того, щоб краще почуватися в спекотну погоду, потрібно багато пити та пітніти, а також перебувати в тіні та захищати себе від прямих сонячних променів. Коли зі шкіри випаровується волога, наш організм охолоджується”.

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