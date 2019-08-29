Як обрати засіб для миття посуду

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Як обрати засіб для миття посуду
Як обрати засіб для миття посуду / theqrealty.com

Засоби для миття посуду суттєво пришвидшує процес очищення посуду та іншого приладдя. Попри це, потрібно правильно обрати побутову хімію.

Через агресивний склад засоби для миття посуду можуть спричинити алергію та інші побічні реакції, які погано впливають на організм людини.

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Лікар Наталя Зубарева назвала агресивні компоненти, які можуть бути у складі засобу для миття посуду.

Які складники не повинні містити мийні засоби для посуду

1. Фосфати/фосфонати. Уже десяток років вони забороні в ЄС. Ці компоненти негативно впливають на організм людини й завдають непоправної шкоди навколишньому середовищу.

2. Фталати/ароматизатори синтетичні. Вони можуть призвести до ендокринних порушень.

3. Аніонні-ПАВ (поверхнево-активні речовини) сульфати. При їх наявності у складі, засіб для миття буде дуже важко змити з посуду.

4. Оптичні відбілювачі/хлор. Ці складники призводять до алергії.

5. Синтетичні консерванти. Небезпечні тим, що не виводяться з організму, а також негативно впливають на ендокринну систему.

Найкраще обирати еко-засоби, які є гіпоалергенними, у них відсутній аромат та віддушка, вони біорозкладаються.

via GIPHY

Який повинен бути склад у мийних засобах

  • сода – харчовий реагент, пом'якшувач і регулятор ph;
  • цитрат натрію або ж сіль лимонної кислоти. Це консервант, має антибактеріальну речовину. Він створює пінку та регулює рівень ph;
  • кисневий відбілювач – бореться з забрудненнями;
  • ензими – боротьба з білковими та жировими забрудненнями;
  • ефірні олії, якщо у вас немає індивідуальної непереносимості.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя
Джерело: Здоров'я 24
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