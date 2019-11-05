Як очистити кров: які методи існують та наскільки вони ефективні

Найпоширеніший метод очищення крові під дією ультрафіолету. Ці процедури з галузі альтернативної медицини, маловідомі за межами пострадянських країн.

Звідки з'явилися такі методи?

Ідея про те, що кров можна "почистити" виникла на початку 20 століття. Данський лікар Нільс Рюберг Финзен страждав від шкірного туберкульозу і ставив на собі експерименти, щоб знайти ліки.

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Приймаючи сонячні ванни, лікар виявив, що ультрафіолет може вбивати мікроби і стимулювати відновлення тканин. У 1903 році Финзен отримав за своє відкриття Нобелівську премію. Правда, через рік він помер від шкірного туберкульозу: так з'ясувалося, що світлолікування – не таке вже ефективний засіб.

У 1929 році з'явилися дані, що опромінення шкіри ультрафіолетом допомогло при лікуванні бешихи шкіри. Лікар Еммет Нотт припустив, що сприятливий вплив ультрафіолету можна пояснити опроміненням крові, яка циркулює в поверхневих капілярах. Щоб опромінювати кров було зручніше, Нотт сконструював спеціальну камеру з прозорими стінками, в яку забирали частину крові, просвічували ультрафіолетом і повертали в кровоносні судини.



Очищення крові потрібне тільки важкохворим людям

Спочатку Нотт експериментував на заражених стафілококом собаках. В результаті він прийшов до висновку, що для лікувального ефекту достатньо опромінити всього 5-7% від усього обсягу крові, яка є в організмі. Хоча доказів, що опромінення допомагає вбивати мікробів в крові, не було, в 1935 році камеру вперше спробували на людях. За словами авторів винаходу, опромінення допомогло пацієнтові із зараженням крові.

Ніяких строгих досліджень ефективності методики не проводилося: всі статті, присвячені лікуванню за допомогою апарату – просто розповіді різних лікарів про те, як вони застосовували камеру для опромінення крові на своїх пацієнтах.

Потім почалася ера антибіотиків. Вони допомагали набагато ефективніше, ніж опромінення ультрафіолетом. І в офіційних клініках США і Європи про опромінення крові успішно забули.

Сьогодні в жодних закордонних офіційних клінічних рекомендаціях методу UBI немає, а FDA вважає апарати для опромінення крові "шахрайським медичним обладнанням". За торгівлю UBI-апаратами, які за заявою виробника мали лікувати ВІЛ і СНІД, президент мережі клінік IMC Вільям Еберлін отримав два роки умовно.

На Заході метод не зник остаточно тільки тому, що його взяли на озброєння прихильники альтернативної медицини. Наприклад, опромінити кров ультрафіолетом можна в університеті Флориди центрі інтегративної медицини. Крім UBI-процедур, в цьому центрі пропонують лікувати рак високими дозами вітаміну С, проводити ремінералізацію організму, і записуватися на голковколювання.

А як же тоді очищати кров?

Штучно очищати кров потрібно тільки людям з важкими хворобами – наприклад, при зараженні крові. У всіх медичних пристроях кров пропускають через фільтр або сорбент, на якому осідають білки, відходи та бактеріальна отрута, а потім її повертають в судини.

Печінка і нирки здорових людей цілком справляються з очищенням, і в додатковій допомозі у вигляді особливих "чистих" продуктах і БАДів не потребують.

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