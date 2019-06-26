Як одягатись у спеку

У спеку красивий, але неправильний одяг може не тільки бути некомфортним, але і спричинити проблеми зі здоров’ям.

Якого кольору носити одяг у спеку?

Порада носити білі речі у спеку заснована на простій фізиці. Світлий одяг відбиває більшість світлових хвиль, а чорний їх поглинає. Однак більша частина поглиненого тканиною тепла розсіюється, не встигнувши дістатися до шкіри.

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Але це ще не все. Тепло надходить не тільки від сонця, а й з поверхні нашого тіла. І в цьому сенсі чорний одяг виграє у білого, адже фактично він відводить тепло від шкіри.

Правда, єдине дослідження, яке підтверджує цю теорію, проводилося не на людях, а на голубах з чорним і білим оперенням (чорні грілися менше при наявності мінімального вітру).

Ще одне неочевидна перевага темної одягу – він краще захищає від ультрафіолетових променів. Але покладатися тільки на бар'єр з тканини не варто – вчені відзначають, що коефіцієнт захисту від сонця (SPF) деяких речей літнього гардероба не перевищує 15. До того ж, багато залежить від виду тканини та ступеня її зношеності.

Які тканини носити у спеку?

Для спекотної погоди набагато важливіше фасон і матеріал вашого наряду: одяг повинен бути просторим (щоб піт випаровувався з поверхні тіла), що дихає (щоб не виникало парникового ефекту) і не дуже "дірявим".

Влітку хочеться засмагнути. Типова помилка людей – вони надягають найкоротші й відкриті наряди. Але в розпал спеки комфортніше буде не відкритий одяг, а речі, які закривають усе тіло.

Недарма в східних країнах люди з голови до ніг кутають себе в одяг – це дозволяє переносити спеку, шари тканини бережуть від перегріву.

Та не забувайте про сонцезахисний крем, головні убори та сонячні окуляри.

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