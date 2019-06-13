Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради

Літо може стати справжнім випробуванням не лише для вашого організму, але й для квартири чи офісу, де доводиться боротись з наслідками спекотної погоди за вікном. Нерухомість 24 зібрала кілька дієвих порад, як охолодити приміщення у спеку.

Що робити, коли у вас вдома немає кондиціонера, а тіло потребує такої омріяної прохолоди?

Здоров'я 24 писало, що варто їсти, пити і вдягати, щоб пережити спеку. Далі читайте поради, як охолодити помешкання.

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1. Заклеїти вікна з сонячного боку світловідбивною плівкою

У спекотні дні максимальний теплообмін в приміщенні відбувається саме через вікна, крім того, сонячне проміння нагріває повітря і поверхні, на які потрапляють всередину приміщення. Створивши перешкоду для потрапляння сонця в кімнату, ви попередите її нагрівання.

Замість світловідбивної плівки в домашніх умовах можна також скористатись харчовою фольгою чи дзеркальним папером для упаковування подарунків.

2. Вентилятор – чудова альтернатива кондиціонеру

Звичайний вентилятор у поєднанні з кількома пластиковими пляшками з прохолодною чи навіть замороженою стануть вам у нагоді. Такий саморобний кондиціонер може забезпечити омріяну прохолоду в спеку не гірше від потужного кондиціонера. Пляшки з льодяною рідиною достатньо розмістити перед працюючим вентилятором – ефект відчуєте одразу!

На відміну від кондиціонера такий саморобний охолоджувач повітря не загрожує вам застудою.

3. Вологе прибирання

У спекотну погоду його варто робити частіше. Для підсилення зволожувальної дії можна розбризкувати воду по кімнатах звичайним пульверизатором.

Не бійтесь бризнути трохи води на стіни, вікна, штори, меблі тощо. Можете також розставити по приміщенні посудини з прохолодною водою. Випаровуючись, вона охолоджуватиме повітря в кімнаті і буде знижувати його температуру.

Варто пам'ятати, що при підвищеній вологості повітря переносити спеку набагато важче!

4. Відмовтесь на літо від килимів

На спекотний період краще прибрати приміщення від зайвих пилозбірників. Спробуйте, освіжити інтер'єр квартири, забравши килими – додайте живих рослин натомість.

Легку прохолоду зможете відчути, просто ходячи босоніж по чистій підлозі.

Якщо ж у приміщенні, де ви у спеку проводити багато часу, все ж працюють кондиціонери, дотримуйтесь простих правил:

Оптимальною у приміщені вважається температура 18-24 градусів, а вологість – 40-60%; Не повинно бути сильного протягу; Кондиціонер допомагає охолодити приміщення, але він не дає свіжого повітря, тому кімнату з таким "охолоджувачем" треба періодично провітрювати.



Як охолодити квартиру у спеку: правила користування кондиціонером