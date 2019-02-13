Як оральні контрацептиви впливають на жінок

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Як оральні контрацептиви впливають на жінок
Як оральні контрацептиви впливають на жінок / Фото з вільних джерел

Німецькі дослідники з’ясували, що приймання оральних контрацептивів може порушити емоційне сприйняття жінок.

Для цього вчені провели експеримент, у якому взяли участь 95 жінок, пише журнал Frontiers in Neuroscience. З них 42 жінки приймали оральні контрацептиви (ОК), а 53 жінки – ні. Усіх жінок запитали про день менструального, освіту, вік.

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Оральні контрацептиви при правильному використанні можуть зменшити кількість незапланованих зачать серед 100 жінок протягом одного року близько до нуля. Та попри свою ефективність, вони мають побічну реакцію: такі таблетки містять статеві гормони прогестини або естрогени (комбіновані ОК – обидва), які при підвищенні концентрації в організмі можуть призвести до змін ваги, стану шкіри і волосся і перепадів настрою.

ОК можуть призвести до змін ваги, стану шкіри і волосся
ОК можуть призвести до змін ваги, стану шкіри і волосся

Усім учасницям запропонували визначити емоції по зображенню очей людини. Для цього вчені використали тест "Reading the Mind in the Eye". Він дозволяє оцінити здатність до розпізнавання складних емоцій при обмеженій кількості візуальної інформації.

Експеримент показав, що жінки, які приймають ОК, в середньому вгадували по очах на 3% менше простих емоцій (емоції суму, радості), ніж жінки, які не приймають ОК, в різний час менструального циклу.

А от складні емоції (до прикладу, впевненість у чомусь) жінки, які приймають ОК, вгадали лише у половині випадків, а це на 10% менше, ніж жінки, які не приймали гормональні таблетки. Результати не залежали від менструального циклу.

ОК погано заважають жінкам розпізнавати емоції інших людей
ОК погано заважають жінкам розпізнавати емоції інших людей

Дослідники вважають, що регуляція гормонів за допомогою оральних контрацептивів може порушити у жінок сприйняття різних емоцій. Ці висновки необхідно підкріпити іншими дослідженнями, оскільки кількість учасників порівняно невелика.

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Теги: Здоров'я дослідження Лікування Психологія Жіноче здоров’я
Джерело: 24 Канал
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