Як отримати безкоштовні ліки через електронний рецепт: покрокова інструкція
З квітня ліки за програмою "Доступні ліки" можна буде отримати тільки за електронним рецептом, виписаним сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами через електронну систему охорони здоров’я.
Для цього в аптеках-учасницях програми буде встановлене спеціальне програмне забезпечення і вони підпишуть договори з Національною службою здоров’я.
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Як отримати ліки за програми "Доступні ліки":
- Пацієнт записується та приходить на прийом до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у нього підписана декларація. Важливо! Пацієнт має звернутися саме до свого лікаря. Якщо ви ще не підписали декларацію, це варто зробити. Без декларації скористатися програмою "Доступні ліки" буде неможливо.
- Лікар проводить прийом і виписує рецепт.
- Під час виписування електронного рецепту лікар разом з пацієнтом мають перевірити, чи номер мобільного телефону, зазначений в декларації є актуальним і належить пацієнту. Лікар повинен назвати вам код мобільного оператора та останні цифри номера.
- Після перевірки номера телефону лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров’я.
- На мобільний телефон пацієнта приходить смс з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці. Зміст СМС: "Ваш рецепт : ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ".
- Пацієнт йде у будь-яку зручну для нього аптеку, що бере участь у програмі "Доступні ліки". Називає працівнику аптеки номер рецепта.
- Працівник пропонує пацієнту лікарські засоби, які є в цій аптеці і входять в програму "Доступні ліки".
- Пацієнт обирає один із лікарських засобів і називає чотиризначний код підтвердження та отримує свої ліки. Якщо необхідного препарату немає, пацієнт може піти в іншу аптеку і отримати ліки там.
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Джерело: Здоров'я 24
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