Як отримати безкоштовні ліки через електронний рецепт: покрокова інструкція

З квітня ліки за програмою "Доступні ліки" можна буде отримати тільки за електронним рецептом, виписаним сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами через електронну систему охорони здоров’я.

Для цього в аптеках-учасницях програми буде встановлене спеціальне програмне забезпечення і вони підпишуть договори з Національною службою здоров’я.

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Як отримати ліки за програми "Доступні ліки":

Пацієнт записується та приходить на прийом до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у нього підписана декларація. Важливо! Пацієнт має звернутися саме до свого лікаря. Якщо ви ще не підписали декларацію, це варто зробити. Без декларації скористатися програмою "Доступні ліки" буде неможливо. Лікар проводить прийом і виписує рецепт. Під час виписування електронного рецепту лікар разом з пацієнтом мають перевірити, чи номер мобільного телефону, зазначений в декларації є актуальним і належить пацієнту. Лікар повинен назвати вам код мобільного оператора та останні цифри номера. Після перевірки номера телефону лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров’я. На мобільний телефон пацієнта приходить смс з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці. Зміст СМС: "Ваш рецепт : ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ". Пацієнт йде у будь-яку зручну для нього аптеку, що бере участь у програмі "Доступні ліки". Називає працівнику аптеки номер рецепта. Працівник пропонує пацієнту лікарські засоби, які є в цій аптеці і входять в програму "Доступні ліки". Пацієнт обирає один із лікарських засобів і називає чотиризначний код підтвердження та отримує свої ліки. Якщо необхідного препарату немає, пацієнт може піти в іншу аптеку і отримати ліки там.

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