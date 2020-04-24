Як отримати групу інвалідності під час карантину: рекомендації МОЗ

Усі медико-соціальні експертні комісії перебувають в обмеженому режимі роботи. Тому отримати групу інвалідності можна заочно.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає 24 канал.

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За її словами, фактично на початку дії карантинних заходів Міністерство охорони здоров'я, відповідно до постанови уряду, прийняло рішення і рекомендувало регіональним департаментам охорони здоров'я перевести роботу медико-соціальних експертних комісій в обмежений режим.

Ірина Микичак “Тобто наша основна рекомендація – широко використовувати норму постанови уряду ще за 2009 рік про встановлення групи інвалідності заочно”.

Вона наголосила, що основними в процесі комунікації між комісією і пацієнтом виступатимуть сімейні лікарі.

"Потрібно надіслати усі необхідні документи, ніяких додаткових госпіталізацій не потрібно робити. Якщо відбудуться якісь непорозуміння, рекомендую телефонувати на гарячі лінії департаментів охорони здоров'я або МОЗ", – зазначила заступниця міністра.

Телефон гарячої лінії МОЗ: 0 800 505 201



Коли швидка приїде на виклик / інфографіка 24 каналу

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