Як отримати групу інвалідності під час карантину: рекомендації МОЗ
Усі медико-соціальні експертні комісії перебувають в обмеженому режимі роботи. Тому отримати групу інвалідності можна заочно.
Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає 24 канал.
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За її словами, фактично на початку дії карантинних заходів Міністерство охорони здоров'я, відповідно до постанови уряду, прийняло рішення і рекомендувало регіональним департаментам охорони здоров'я перевести роботу медико-соціальних експертних комісій в обмежений режим.
Вона наголосила, що основними в процесі комунікації між комісією і пацієнтом виступатимуть сімейні лікарі.
"Потрібно надіслати усі необхідні документи, ніяких додаткових госпіталізацій не потрібно робити. Якщо відбудуться якісь непорозуміння, рекомендую телефонувати на гарячі лінії департаментів охорони здоров'я або МОЗ", – зазначила заступниця міністра.
Телефон гарячої лінії МОЗ: 0 800 505 201
Коли швидка приїде на виклик / інфографіка 24 каналу
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