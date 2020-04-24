24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Як отримати групу інвалідності під час карантину: рекомендації МОЗ

- Читать новость на русском
Як отримати групу під час карантину / 5.ua

Усі медико-соціальні експертні комісії перебувають в обмеженому режимі роботи. Тому отримати групу інвалідності можна заочно.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає 24 канал.

Також на тему: Що робити, якщо вам відмовляють у госпіталізації: пояснення МОЗ

За її словами, фактично на початку дії карантинних заходів Міністерство охорони здоров'я, відповідно до постанови уряду, прийняло рішення і рекомендувало регіональним департаментам охорони здоров'я перевести роботу медико-соціальних експертних комісій в обмежений режим.

 
Ірина Микичак
“Тобто наша основна рекомендація – широко використовувати норму постанови уряду ще за 2009 рік про встановлення групи інвалідності заочно”.

Вона наголосила, що основними в процесі комунікації між комісією і пацієнтом виступатимуть сімейні лікарі.

"Потрібно надіслати усі необхідні документи, ніяких додаткових госпіталізацій не потрібно робити. Якщо відбудуться якісь непорозуміння, рекомендую телефонувати на гарячі лінії департаментів охорони здоров'я або МОЗ", – зазначила заступниця міністра.

Телефон гарячої лінії МОЗ: 0 800 505 201


Коли швидка приїде на виклик / інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Карантин в Україні 2020 Медицина Міністерство охорони здоров’я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
23 квітня 15:01 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
Олександр Бевза
21 квітня 06:41 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
18 квітня 12:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач
16 квітня 10:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
16 квітня 07:40 Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин