Як отримати компенсацію за погане лікування: інструкція

271 Читать новость на русском
Компенсація за лікування
Компенсація за лікування / pixabay.com

Кожен українець, який незадоволений роботою лікарів, має право отримати компенсацію.

Покрокову інструкцію, як діяти, коли ваш лікар порушив закон або завдав шкоди пацієнту написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Читайте також: Як підготуватися до здачі крові: поради від Супрун

Для цього потрібно написати письмове звернення – принести особисто і попросити зареєструвати, відправити поштою рекомендованим листом або через електронну пошту із зазначенням адреса для відповіді.

Що потрібно зазначити в заяві:

  • ПІБ;
  • Місце проживання;
  • Викласти суть питання і сформулювати вимогу;
  • Якщо ви хочете бути присутнім при розгляді – вкажіть це;
  • Підпис і дату.

Кому направляти скарги:

  1. Головлікаря з письмовою заявою (попросіть зареєструвати його);
  2. Якщо ситуацію не вирішилася, то в департамент або управління охорони здоров'я вашого міста або області;
  3. Якщо не вдалося повторно – телефонуйте на гарячу лінію місцевих органів виконавчої влади;
  4. Якщо ситуація залишається невирішеною, зверніться на гарячу лінію уряду по телефону 1545.
  5. Можна звернутися в Інспекцію з питань захисту прав споживачів (безкоштовно).
  6. Якщо ситуація залишається невирішеною, пацієнт має право звернутися до суду. За безкоштовною правовою допомогою можна звернутися в Центри з надання безоплатної правової допомоги.

Якщо ж ви не згодні з рішенням, слід зробити наступне:

  1. Подати скаргу до органу або посадовій особі вищого рівня;
  2. Подати скаргу в місцевий департамент охорони здоров'я.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
сьогодні
17004
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Медицина Уляна Супрун
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
5 квітня 19:30 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 661
МОЗ – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар Асоціації e-Health
3 квітня 11:01 МОЗ – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар Асоціації e-Health
Євгенія Мазур 1447
Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
2 квітня 20:02 Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
Євгенія Мазур 1497
Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
2 квітня 10:51 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач 5385
Все про лімфому: основні симптоми, лікування та профілактика
1 квітня 21:41 Все про лімфому: основні симптоми, лікування та профілактика
Олександр Бевза 4294
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук