Як перегляд порнографії та Netflix шкодить екології

Відео – це "найважчий" тип інформації. 10 годин відео високої якості містить стільки ж даних, скільки всі статті на англомовній Вікіпедії.

У 2018-му році на цифрові технології припало близько 4% від загального обсягу викидів парникових газів. Це більше, ніж виробляє цивільна авіація. – про це повідомляє видання The Shift Project.

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Одна форма цифрового використання, наприклад онлайн-відео, генерує 60% світових потоків даних і, таким чином, понад 300 мільйонів тонн СО2 на рік. Це приблизно 1% від усіх викидів.

27% відео трафіку та приблизно 0,2% шкідливих викидів по всьому світу припадає на порнографію. У минулому році споживачі порно стали чинником стількох же шкідливих викидів, як усі французькі сім'ї разом узяті.

Глядачі Netflix, Amazon та інших стримінгових сервісів завдали шкоди природі так само, як країна розміром з Чилі – на їх частку припало 0,3% викидів парникових газів.

Як говорять вчені, це не питання "за" або "проти" порнографії, телемедицини, Netflix чи електронної пошти. Завдання полягає в тому, щоб уникнути того, що використання, яке вважається дорогоцінним, піддавалося надмірному споживанню.

Також експерти наголошують, що використання цифрових технологій є продуктом системи, а не єдиним результатом індивідуальної поведінки споживачів. Регулювання використання цих ресурсів може бути введено на чинних інструментах та організаціях, а також що ця ситуація вимагає суспільних дебатів.

Один зі способів знизити шкоду довкіллю – відмовитися від HD-якості там, де це можливо.

Що таке СO2?Простіше кажучи, це вуглекислий газ. Він легко пропускає випромінювання, яке надходить на Землю від Сонця та обігріває її. Водночас він поглинає інфрачервоне випромінювання і є одним з парниковим газом, внаслідок чого стає одним із найголовніших чинників глобального потепління. З початку індустріальної епохи рівень цього газу в атмосфері зростає щороку.

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