Як перестати боятись комунікації з людьми

Мільйони людей по всьому світу відчувають тривогу та занепокоєння, коли перебувають у людному місці або компанії колег. Якщо не боротися з симптомами соціальної тривоги, це може призвести до недовіри, ізоляції та проблем зі здоров'ям.

Соціальна тривога може проявлятися у страхові бути неприйнятим, висміяним чи осудженим. Людям з соціальною тривогою неприємно перебувати на масових заходах – вони або уникають людних місць, або хочуть покінчити з цим "якось спокійніше і швидше", повідомляє MedicalNewsToday.

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Пацієнти розповідають, що тривога може викликати не лише тремтіння у голосі чи негативні думки. Соціальна тривога часто стає причиною спітніння рук, розладу шлунку, втрати апетиту та скутості м'язів.

Як подолати соціальну тривогу та чого не варто робити

Перш за все, у жодному разі не потрібно заспокоювати свої нерви келихом вина чи будь-якого іншого алкогольного напою. Більшості здається, що це розслабляє і переживати труднощі стає значно легше. Проте дослідження показують, що алкоголь має лише тимчасову дію, що згодом призводить до ще гірших наслідків. Коли стан сп'яніння зникає, поганий настрій та тривожність повертаються, прихопивши з собою розлади сну.

За даними ADAA, приблизно 20% людей із соціальною тривожністю мають тягу до алкоголю.

Можливо, це прозвучить нудно, проте проти соціальної тривоги найкраще допомагають фізичні навантаження та заняття спортом.

Також не можна ховатися за смартфоном, вдаючи вигляд, що ви зайняті – це може викликати звикання. Якщо ви не переймаєтеся за своє фізичне здоров'я, подумайте про свій психологічний стан. Відомо, що часте перебування у соціальних мережах може викликати комплекси та відчуття неповноцінності, що може призвести до ще більших розладів у майбутньому.

Замість цього навпаки постарайтеся відпустити ситуацію, піддавшись соціальній події. Адже люди й без тривожності часто схильні переоцінювати власні загрози.

Згодом людина розуміє, що перебування у соціумі не призводить до тих негативних наслідків, на які вона очікує.

Варто пам'ятати, що навіть кілька соціальних промахів поспіль не призводять до відторгнення у соціумі. Рано чи пізно кожний "промахується" чи робить помилки, що цілком нормально для людини.

Ще один хороший хід у боротьбі з тривожністю – спробувати переробити своє ставлення до стресу, який переживаєте.

Проблема полягає в тому, що ми вважаємо, що всі стреси погані,

- розповідає Джеремі Джеймісон, доцент кафедри психології Університету Рочестера в Нью-Йорку.

Секрет у тому, що якщо людина розуміє, як її організм реагує на конкретні стресові ситуації – вона стає готовою, а напруга спадає. Розуміння того, що це природна, хоч і помилкова тривога, допомагає відчувати себе більш спокійно.



Як перестати боятись перебування серед людей

Хороший спосіб зняти тривогу – спробувати забути про усі турботи та негативні думки, зробивши щось приємне для когось іншого.

Дослідження показують, що хороші вчинки можуть мати позитивний вплив на настрій. Коли людина робить хороші речі для когось, активізується та область мозку, яка відповідає за мотивацію.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Motivation and Emotion у 2015-му році, – люди, які активно займалися добрими вчинками, стали уникати соціуму значно рідше.

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