Як перестати боятись стоматологів

Дентофобія або, як її ще називають, стоматофобія або одонтофобія – це панічний непереборний страх перед стоматологом.

Одна справа хвилюватися перед походом до лікаря, і зовсім інша – впадати в паніку, навіть від думки про стоматологічне лікування. Відтягування до останнього моменту походу до стоматолога, незважаючи навіть на гострий зубний біль, також може бути ознакою дентофобії.

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Одним із революційних рішень по боротьбі з таким страхом запропонували австралійські вчені. Школа стоматології та наук про здоров'я при Університеті Чарльза Старту в Австралії дійшла висновку, що засоби віртуальної реальності можуть застосовуватися в рамках терапії пацієнтів з важкою формою дентофобії.



Віртуальна реальність допоможе позбутися стразу перед стоматологами

Автори роботи припустили, що ефективніше буде запропонувати людині зустрітися з ситуаціями, що викликають страх, в умовах віртуальної реальності.

Для терапії використовували набір окулярів віртуальної реальності, що переносить пацієнта в кабінет стоматолога. Під час терапії відбувається послідовне повторення сценаріїв, що викликають страх у пацієнта, такі як:

Сценарій 1. Пацієнт сидить у віртуальному стоматологічному кріслі і розглядає бормашину і інструменти лікаря;

Сценарій 2. Лікар підходить до пацієнта і збирається почати лікування;

Сценарій 3. Лікар підносить стоматологічне дзеркало до рота;

Сценарій 4. Лікар бере бор, але не включає його;

Сценарій 5. Лікар включає бормашину, виникають характерні звуки.

Пацієнту демонструють сценарії по порядку. При цьому не переходять від однієї сцени до іншої, поки рівень стресу не впаде до мінімального значення. Потім сцену повторюють і починають наступну. Підсумки терапії вважають успішними, якщо пацієнт зміг переглянути всі 5 сценаріїв за одне відвідування.

В ході дослідження було показано, що така терапія знижує тривожність і дозволяє подолати страх перед лікуванням зубів. В результаті відбулися зміни в поведінці піддослідних учасників, і вони змогли прийти на прийом до лікаря. Зазначалося, що через 6 місяців після проведеної терапії, у пацієнтів не виявлено ознак дентофобії.



Найчастіше дентофобією страждають діти

Для того, щоб розібратися чи дійсно такий вид боротьби зі страхом нам може допомогти? Здоров'я 24 спитало практикуючого лікаря-стоматолога з 30-річним досвідом, професора, засновника стоматологічної клініки "Клініка Заблоцького" – Ярослава Заблоцького.

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"Безперечно, це добра ідея щодо залучення таких окулярів задля подолання страху у людини. Але, найчастіше, цим страхом страждають діти. Існує два способи подолання цього страху. Перший спосіб, найпростіший, подолання дентофобії – без окулярів. Ще в шість місяців вперше приведіть свою дитину до лікаря. У шестимісячного малюка, дуже розвинена пам’ять на образи предметів і на місця, в яких він перебуває. Тому, якщо дитина отримає позитивні емоції (а в шість місяців це дуже ймовірно), то згодом вона з легкістю і з задоволенням прийде в те саме місце. Так само і в майбутньому. Регулярне відвідування стоматолога (двічі на рік), мінімізує ризики захворюваності зубів та ротової порожнини", – пояснив лікар.

Стоматолог Ярослав Заблоцький “Другим способом є лікування зубів під наркозом. За допомогою наркозу, людина абсолютно заспокоюється і входить в стан медикаментозного сну і після процедури, як правило, не пам’ятає больових відчуттів та процесу лікування. Найчастіше, після використання даної методики пацієнт розуміє, що нічого страшного з ним не відбувається і вже в наступні відвідування може спокійно лікуватися. Таким чином, можна просто не допустити розвиток страхів, тоді відвідування лікаря буде безбоязним і не викликатиме жодних причин для фобії. Такі способи є набагато ефективнішими, ніж боротьба вже з присутніми страхами”.

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