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Як побороти залежність від кави

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Залежність від кави / unsplash.com

Кофеїн є найвикористовуванішою активною речовиною, що впливає на поведінку у всьому світі. Чашка кави або пляшка коли не призводить до залежності, але для багатьох людей відсутність кофеїну викликає справжній синдром відміни.

Експерти розповіли, що відбувається з організмом після надмірного споживання кофеїну, і як вирватися з порочного кола.

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Як залежність від кофеїну може вплинути на ваше життя і здоров'я?

Кофеїнова залежність може мати серйозні наслідки для здоров'я. У людей, які випили велику дозу кофеїну – 250 мг або більше – можуть відчувати:

  • Занепокоєння;
  • Перезбудження;
  • Безсоння, особливо якщо вони п'ють каву ввечері;
  • Часті позиви до сечовипускання, оскільки кофеїн діє як сечогінний засіб;
  • Посмикування м'язів;
  • Нервовість;
  • Шлунково-кишковий розлад;
  • Почервоніння обличчя;
  • Тахікардія – прискорене серцебиття (або інші види порушеного серцебиття);
  • Когнітивні порушення.

Як побороти залежність від кави
Як побороти залежність від кави / unsplash.com

Які прояви кавового синдрому відміни?

  • Головний біль. Половина людей, які припиняють вживати кофеїн, відчувають цей симптом;
  • Втома, сонливість;
  • Складність концентрації;
  • Пригнічений настрій або дратівливість;
  • Скутість м'язів;
  • Щоденні дії стають тягарем.

Симптоми відміни, як правило, тривають від двох до дев'яти днів, а головні болі можуть тривати до 21 дня.

via GIPHY

Як відмовитися від надмірного вживання кофеїну?

Ви можете уникнути цих симптомів, якщо не будете пити багато чашок щодня. Важливо поступово знижувати дозування. Переходьте від п'яти чашок до чотирьох, потім до трьох, поки не досягнете однієї чашки щодня або кількох на тиждень. Для цього вам буде потрібно трішки сили волі. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Здорове харчування
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