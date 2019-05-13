Як перестати соромитись геніталій

Деяким жінкам їх вульва здається некрасивою, вони відчувають сором через її "недосконалості". Для багатьох це величезний комплекс, який не дозволяє вести повноцінне статеве життя.

Вульва – це збірне найменування жіночих зовнішніх статевих органів, до яких відносять лобок, великі й малі статеві губи, клітор, перед піхви та промежини. А вагіна – це вже внутрішній статевий орган жінки, розповіла сексолог Ольга Карєнєєва.

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Перш за все слід завжди пам'ятати про те, що кожна жива істота у світі – унікальна і, кожна людина в деталях зовсім не схожа на іншого. Наші відмінності в кольорі волосся, фігурах, носах, ногах, райдужки ока, відбитків пальців тощо. Все те ж саме в повній мірі відноситься і до інтимних органів.

Як і все в тілі людини, вони також неповторні й мають різні індивідуальні відмінності. У всіх жінок унікальні й неповторні груди, вони можуть сильно відрізнятися як формою так і розмірами, не кажучи вже про те, що колір і розміри сосків і їх ареол у всіх абсолютно різний.

Кожна вульва має типові для всіх риси, у всіх жінок вона, як мінімум – уздовж, а не впоперек. Але неодмінно є і різноманітні індивідуальні особливості. Немає стандарту будови статевих органів, є сукупність різноманітних варіантів норми.

С ексолог Ольга Карєнєєва “Абсолютно нормальним і природним є існування величезних відмінностей у зовнішньому вигляді жіночої вульви. Абсолютно нормально і природно, що всі дівчата – унікальні та неповторні. І кожен тип краси виразний і естетичний по своєму”.

Індивідуальність проявляється саме в розбіжностях. Але в сьогоднішньому світі це складно усвідомлювати, тому що всі прагнуть до якихось нав'язаних стандартів. Однакове волосся, однакові губи, однакові сідниці, однаковий одяг.

Індивідуальність – це цінність, і є всі підстави, по-перше, не соромитися своїх індивідуальних особливостей, а по-друге, просто поважати їх і любити.

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