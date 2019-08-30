Як перестати соромитися своєї лисини: поради від Супрун

Чоловіче облисіння визначається переважно генетично. Велика кількість чоловічого гормону (тестостерону) не означає більш раннє облисіння і навпаки – мала кількість тестостерону не гарантує повної зупинки втрати волосся.

В.о міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як перестати соромитися своєї лисини.

Думка Супрун: Як лікувати облисіння

Вона радить чоловікам жити щасливо. Повністю поголена голова робить обличчя більш симетричним. А симетрія обличчя з його "типовістю" і гарною шкірою є ознаками привабливості.

Уляна Супрун “Тому не потрібно, як в старі часи, начісувати довге відрощене волосся на бік і створювати асиметрію. Лікарі, коли до них звертаються пацієнти зі скаргами на алопецію, мають подбати про психологічний комфорт людини. Втрата волосся — це не соромно, не погано, і не треба вважати її причиною всіх бід у житті”.

При цьому варто берегти шкіру від небезпечного ультрафіолету, яке призводить до фотостаріння шкіри, опіків, навіть алергічних реакцій, а в деяких випадках меланоми чи інших типів раку шкіри. Волосся захищає чоловіків від УФ-променів. Чоловікам з лисиною не варто виходити з дому без головного убору.

Уляна Супрун радить чоловікам регулярно відвідувати уролога. Особливо тоді, коли виникнуть проблеми із сечовипусканням чи ерекцією. Це не залежить від чого, чи є облисіння, чи немає.

Варто також стежити за метаболічним синдромом.

Метаболічний синдром – що це? Це комплексне порушення обмінних процесів, що виникають в людському організмі. Між метаболічними порушеннями й захворюваннями серцево-судинної системи існує тісний зв’язок. Саме тому на тлі цього синдрому у людини може виникнути інсульт, інфаркт, цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, гіпертонія, тощо.

У чоловіків співвідношення талії до стегон в ідеалі має бути менше, ніж 0,96. Маса тіла має бути пропорційною до зросту — індекс маси тіла має бути в межах 18,5 – 24,9.

Також варто знати рівень глюкози в крові натщесерце, рівень холестерину та ліпопротеїнів.

Уляна Супрун радить дбати, перш за все, про фізичне та психічне здоров'я, а не витрачати численні кошти на дорогі та часто невиправдані способи відновити волосся.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.