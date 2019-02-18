Як перестати заїдати стрес їжею

Стрес може виникати через різноманітні причини – проблеми на роботі, в особистому житті. Проблему стресу люди намагаються вирішити їжею. Не завжди корисною.

Фітнес-тренер Міла Гриценко розповіла про дієві способи боротьби із заїданням стресу.

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1. Ламай систему

Дії людини в стресових ситуаціях – це лише сценарій, який зафіксований мозком. Коли вона відчуває стрес, то починає нервуватися, заїдати чимось доки, доки не відпустить. Їжа – легкий кайф, але проблеми вона не вирішить, а навпаки – додасть.

Тому фітнес-тренер радить ламати систему. Можна сісти, проаналізувати звичний сценарій поведінки. Можна також присісти 50 разів.

2. Виділіть день, коли б дозволили собі їсти все

Дозвольте собі їсте все один раз на два тижні. Багато людей вважають правильне харчування як довічна каторга. Тому у них виникають позапланові порушення.

Фітнес-тренер зазначає, що людині це просто необхідно, щоб уникнути зривів.

3. Займіться собою

Якщо немає грошей, тоді спробуйте економити на їжі. Так, набагато простіше з’їсти піцу вдома, яку привезе служба доставки. За словами тренера, краще у таких випадках – піти в зал або солярій, на масаж або шопінг. Тобто, будь-які зекономлені гроші вкладати в себе.



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4. Знайдіть потрібну справу

Будь-яка проблема і емоції – це ключ до росту, урок. Але якщо людині подобається заїдати стрес, тоді вона потрапляє у замкнене коло. Зажирання ніколи не розв'яже жодну проблему. Спробуйте написати, як ви можете подолати стрес, окрім вживання їжі.

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