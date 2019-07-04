Як перевірити ефективність вітамінів

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Перевірити вітаміни
Перевірити вітаміни / pixabay.com

Щодня у світі публікуються десятки досліджень по дієтології та виходять тисячі статей з порадами про те, як правильно харчуватися. Розібратися в усій ці інформації дуже непросто.

До того ж, завжди є ризик натрапити на помилкові твердження, адже дієтологія – величезне поле для маркетингу.

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Розв'язувати цю проблему у 2011 році взялася команда сайту Examine.com. Сьогодні це найбільша база даних про харчування і дослідженнях харчових добавок в інтернеті.

Examine.com влаштований, як звичайний пошуковик. Ви вводите назву біодобавки або питання, що цікавить про харчування та отримуєте список статей на цю тему. Як правило, представлені матеріали мають маркування, що позначає точність інформації відповідно до принципів доказової медицини.

На сайті зібрана корисна інформація про біодобавки
На сайті зібрана корисна інформація про біодобавки

Examine.com – просвітницький проект. Він не пов'язаний фінансовими відносинами з виробниками БАДів або харчовими корпораціями, не збирає пожертви та не розміщує рекламу. Редакційна політика забороняє співробітникам компанії приймати подарунки від спонсорів, а книги, що надсилаються в офіс Examine.com, відправляються на перероблення. Джерело фінансування проекту – додаткові дослідження, виконані на замовлення приватних осіб і працівників охорони здоров'я, а також платні інструкції, які можна придбати на сайті.

Перевірити біодобавку

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування
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