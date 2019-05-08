Як перевірити себе на рак яєчок: інструкція від лікаря

Дуже прості заходи щодо самостійного огляду і скринінгу – це простіше, спокійніше, краще і дешевше, ніж лікування від онкологічного захворювання в запущеній стадії

Надзвичайно важливо самостійно оглядати органи мошонки, не заради самомилування, а щоб не пропустити рак яєчка (який якраз дуже поширений серед чоловіків до 40 років), розповіла уролог Дарина Чернишова.

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Огляд повинен провадитись:

з підліткового віку; кожен місяць; під час або після душу або теплої ванни; яєчка оглядаються по одному; огляд виконується двома руками і яєчко має перекочуватись між великим і рештою пальців.

Що має насторожити?

болючість;

набряклість/почервоніння/втягнення шкіри;

будь-які "горбки" розміром більше горошини;

будь-які зміни щільності тканини яєчка.

Цим простим речам слід обов'язково вчити хлопчиків, підлітків і саме про це повинен розповідати лікар-уролог на шкільних оглядах юнаків.

Якщо чоловік надто крутий для такої "нісенітниці", то жінка може робити такий огляд замість нього (головне, запам'ятати тактильне відчуття "норми", щоб було з чим порівнювати потім).

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