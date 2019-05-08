Як перевірити себе на рак яєчок: інструкція від лікаря

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Самообстеження тестикул
Самообстеження тестикул / pixabay.com

Дуже прості заходи щодо самостійного огляду і скринінгу – це простіше, спокійніше, краще і дешевше, ніж лікування від онкологічного захворювання в запущеній стадії

Надзвичайно важливо самостійно оглядати органи мошонки, не заради самомилування, а щоб не пропустити рак яєчка (який якраз дуже поширений серед чоловіків до 40 років), розповіла уролог Дарина Чернишова.

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Огляд повинен провадитись:

  1. з підліткового віку;
  2. кожен місяць;
  3. під час або після душу або теплої ванни;
  4. яєчка оглядаються по одному;
  5. огляд виконується двома руками і яєчко має перекочуватись між великим і рештою пальців.

Що має насторожити?

  • болючість;
  • набряклість/почервоніння/втягнення шкіри;
  • будь-які "горбки" розміром більше горошини;
  • будь-які зміни щільності тканини яєчка.

Цим простим речам слід обов'язково вчити хлопчиків, підлітків і саме про це повинен розповідати лікар-уролог на шкільних оглядах юнаків.

Якщо чоловік надто крутий для такої "нісенітниці", то жінка може робити такий огляд замість нього (головне, запам'ятати тактильне відчуття "норми", щоб було з чим порівнювати потім). 

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Чоловіче здоров’я Медицина Онкозахворювання
Джерело: Здоров'я 24
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