Як перевірити себе на рак яєчок: інструкція від лікаря
Дуже прості заходи щодо самостійного огляду і скринінгу – це простіше, спокійніше, краще і дешевше, ніж лікування від онкологічного захворювання в запущеній стадії
Надзвичайно важливо самостійно оглядати органи мошонки, не заради самомилування, а щоб не пропустити рак яєчка (який якраз дуже поширений серед чоловіків до 40 років), розповіла уролог Дарина Чернишова.
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Огляд повинен провадитись:
- з підліткового віку;
- кожен місяць;
- під час або після душу або теплої ванни;
- яєчка оглядаються по одному;
- огляд виконується двома руками і яєчко має перекочуватись між великим і рештою пальців.
Що має насторожити?
- болючість;
- набряклість/почервоніння/втягнення шкіри;
- будь-які "горбки" розміром більше горошини;
- будь-які зміни щільності тканини яєчка.
Цим простим речам слід обов'язково вчити хлопчиків, підлітків і саме про це повинен розповідати лікар-уролог на шкільних оглядах юнаків.
Якщо чоловік надто крутий для такої "нісенітниці", то жінка може робити такий огляд замість нього (головне, запам'ятати тактильне відчуття "норми", щоб було з чим порівнювати потім).
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