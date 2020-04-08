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Як перевозять хворих на коронавірус і що потім роблять зі "швидкими"

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Перевезення хворих на коронавірус / censor.net.ua/ua

В Україні хворих на коронавірус везуть до лікарень бригади екстреної медичної допомоги. Після цього карети "швидкої" дезінфікують, і це відбувається після кожного такого хворого та при кожному інфекційному відділенні.

"Хворого транспортують бригади екстреної медичної допомоги. Після цього при кожному інфекційному відділенні працюють дезінфектори, які обробляють автомобіль після того, як його залишив хворий з коронавірусною хворобою", – розповів 8 квітня на брифінгу заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

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Він зазначив, що МОЗ звернулося до голів усіх облдержадміністрацій з закликом, щоб ті надали підмогу інфекційним лікарням, стаціонарам у проведенні дезінфекції.

Також, за словами Ляшка, дезінфекцію проводитимуть іншими силами, засобами , а не тільки силами працівників інфекційного відділення. Адже такі ресурси є в лабораторних центрах МОЗ та в ДСНС – щоб швидко обробляти автомобілі і не затримувати їх у черзі.

Зауважимо, що станом на ранок 8 квітня в Україні коронавірус виявили вже у 1668 людей. З них 52 – померли, а одужали – 35.

 

перебіг коронавірусу
Перебіг захворювання на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Кошанська
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Віктор Ляшко Медицина Міністерство охорони здоров’я Лікування Інфекція
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