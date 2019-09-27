Як пережити день після безсонної ночі

В кожного у житті бувають такі дні, коли майже не спали, і все, що хочеться зробити впродовж дня – закрити очі і сховатись у подушку.

В інтернеті є багато порад, як побороти сонливість, проте не всі вони правдиві і часом можуть завдати ще більше шкоди, повідомляє DailyMail.

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Важливо! Ми говоримо про одну-дві ночі, а не про хронічне безсоння чи відсутність сну взагалі. Якщо у вас регулярно порушується сон і це впливає на ваше життя, зверніться до лікаря.

Кофеїн – друг, але не надто

Кофеїн може дійсно допомогти вам на короткий термін, а особливо він важливий, якщо ви самотужки керуєте автівкою. Кава зможе зробити ваш шлях від дому до роботи (або навпаки) безпечнішим. Проте кофеїн може мати і небажані наслідки.

Якщо людина не висипається, серцевий ритм збільшується, артеріальний тиск підвищується, а глюкоза потрапляє в кров. Кофеїн також підвищує серцебиття, що може призвести до негативних наслідків, якщо людина нервує.

Також дуже важливо те, у якому вигляді людина вживає кофеїн. В залежності від напою, там можуть бути додаткові цукри, жири, білки та хімічні речовини, то слід добре обдумати, який напій взяти в кав'ярні.

Пийте воду

Вода допоможе уникнути зневоднення і ви будете почуватись трішки краще, проте, на відміну від кави, вона не бореться зі сонливістю.

Перекуси – за чи проти

Перекушувати – звичайна поведінка сонної людини. Після цього стає трішки легше, проте сон це не подолає.

Варто зазначити, що вживання в їжу цукрових продуктів дає людині швидкий приріст енергії, проте згасає вона також дуже стрімко. Тому варто добряче подумати, перш ніж потягнутись за шоколадкою, адже після такого контрасту вам стане ще більш кепсько. Якщо захотіли перекусити – радимо обрати кориснішу їжу, у якій багато вуглеводів.

Якщо можете, рухайтеся

Якщо ви сонний, положення сидячи зробить вас ще в'ялішими. Періодично змінюйте позицію, пройдіться, вийдіть та обійдіть будівлю.

Вам дуже пощастить, якщо цього дня буде сонячно. Потрапляння сонячного світла на обличчя може допомогти вашому організму відключити мелатонін – хімічну речовину, яку ми виробляємо для сну.

Як обманути сон?

Короткий сон може побороти сонливість. Якщо у вас немає проблеми зі сном і вам просто потрібно трішки "увімкнутись" – подрімайте, але не більш ніж 10 хвилин. Якщо ви поспите довше, ви будете почувати себе ще гірше.

Не дрімайте, якщо у вас є стабільні проблеми зі сном вночі.

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