Як пережити спеку в автомобілі

Спека може серйозно зашкодити вашому здоров'ю. Вона особливо небезпечна в автомобілі, тому що негативно впливає на швидкість реакцій, а тепловий удар може викликати втрату свідомості. Здоров'я 24 зібрало кілька дієвих порад, як їздити в автомобілі влітку.

Здається, щоб пережити спеку в автівці достатньо увімкнути кондиціонер, опустити вікна і запастись холодною водою. Але не все так просто, адже не завжди можливо їздити з відкритими вікнами, а систему охолодження необхідно правильно налаштувати.

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Кондиціонер

Запам'ятайте, вмикати кондиціонер на максимум не потрібно навіть в найсильнішу спеку. Оптимальна для організму людини різниця температур – 5 градусів. Також слідкуйте за справністю та чистотою системи охолодження, щоб вона не перетворився в джерело шкідливих бактерій.

Також фахівці рекомендують відкривати вікна за кілька хвилин до поїздки, щоб провітрити салон. Одночасно включіть двигун, запустіть систему кондиціонування (на 21-22 градуси, не нижче), і почекайте 5-10 хвилин.

Якщо в авто немає кондиціонера

Без кондиціонера зменшити температуру повітря в салоні нижче, ніж на вулиці не вдасться, але у багатьох випадках навіть це – великий успіх. Оскільки в закритому салоні вже через годину-півтори температура сягає 60 градусів.

Спочатку потрібно, щоб з салону вийшло гаряче повітря. Для цього відкрийте всі двері, а у хетчбека – ще й багажник. Але цього недостатньо, оскільки залишається ще багато розпечених елементів – сидіння, торпедо з усією начинкою, килим, оббивка дверей і стелі. Щоб все це охололо, потрібно більше часу і більш-менш помітний рух повітря.



В спеку потрібно залишати авто в тіні

Тому бажано переїхати в тінь. Якщо такої можливості немає, нехай машина постоїть з усіма відкритими дверима 5-10 хвилин. Гаряче кермо і сидіння можна протерти мокрим рушником. Волога, яка випаровується з поверхні, охолодить кермо та оббивку крісла так, щоб їх можна було торкатися.

Як їздити у спеку

Обов'язково возіть в авто кілька пляшок прохолодних напоїв. Завжди тримайте в автомобілі необхідний мінімум ліків, якими ви зазвичай користуєтеся. Особливо це стосується водіїв та пасажирів, які страждають серцево-судинними захворюваннями. Якщо виникає необхідність зупинитися, знижуйте швидкість поступово, оскільки при різкому гальмуванні на сильно розігрітому асфальті машину може занести. Під час зупинки за можливості залишайте машину в закритому від сонця місці. Не перевищуйте швидкість і збільшуйте дистанцію від транспортних засобів, що рухаються попереду. При найменшому погіршенні самопочуття негайно знижуйте швидкість і зупиняйтеся. Навіть після недовгої стоянки необхідно провітрити салон, і лише після цього починати рух. Крім того, не можна залишати дітей та тварин самих в салоні автомобіля, коли закриті вікна, навіть під час роботи кондиціонера. Двигун може заглохнути, і вони опиняться в серйозній небезпеці. Також слід правильно вибирати час для тривалих поїздок – найкраще їх здійснювати або рано вранці, або ввечері, коли спека спаде.

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