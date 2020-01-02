Як пережити свята у сімейному колі без шкоди для психічного здоров'я: поради психотерапевта
Різдвяні свята – це прекрасний і жахливий час, коли тисячі дорослих по всьому світу повертаються туди, де вони виросли, до своїх рідних та близьких. Але якщо з "прекрасним" все більш-менш зрозуміло (це і зустріч з батьками, і дитячі спогади, і відчуття затишку), то чому раптом "жахливий"?
Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла психотерапевт Ольга Климентович.
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Редактор The Guardian Олівер Бурккеман, розмірковуючи на хвилюючу тему, каже, що якщо людина може залишатися зосередженою і спокійною на сімейних урочистостях з нагоди Різдвяних свят, то вона, ймовірно, здатна на це і у всіх інших ситуаціях. Психологи стверджують, що у возз'єднанні сім'ї, зі старими друзями чи знайомими, і навіть локацією, з якою пов'язане наше минуле, є спільна проблема.
Святкова регресія – настільки універсальний досвід, що навіть психологи, які багато років спеціалізуються на корекції серйозніших станів своїх клієнтів, говорять про те, що її "просто потрібно пережити". Тим часом, підготовка до ситуації, хоча б моральна, здатна зробити її менш руйнівною за рахунок видалення компоненту несподіванки. Так, вам все одно буде сумно і тривожно. Але якщо ви приймете той факт, що це трапиться, негативні емоції, швидше за все, дуже швидко поступляться місцем позитивним.
Чому з'являється святкова регресія
Фахівці кажуть, що в основному відчуття регресії пов'язано з тим, що умовно на святковий тиждень ми знову повертаємося в свої юні роки. А цей вік не у кожної людини був наповнений приємними подіями. Не кажучи вже про те, що підлітковий період в принципі складно назвати найкращим етапом дорослішання. Тут йдеться виключно про емоційне повернення. А також про те, що в середньому ті 20 років, які ви провели в цій домівці, дозволили зробити сімейний стиль спілкування і вашу роль в ньому постійними, пояснює психотерапевт Марі Хартвелл-Уокер (Marie Hartwell-Walker).
Додатковим фактором ризику у цьому випадку стане обстановка: наприклад, якщо ви спите в тій же кімнаті, де спали, коли були дитиною, або якщо ви відчуваєте, що аромат будинку нітрохи не змінився з того часу, як ви з нього поїхали.
Як можливо цьому зарадити
Занурення в ситуацію з дитинства, вдало витіснену вами, не лише створює ту незрозумілу тривогу, але й дає можливість позбутися від страхів.
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Варто зазначити кілька ключових моментів:
Перегляд ситуації. У цей момент приходить розуміння причин виникнення страху. Діє схема: "Тепер я тебе бачу – ти не такий страшний, як здавався!" Нас завжди лякає щось незрозуміле і невідоме, а при перегляді ситуації цей момент нівелюється, відповідно, градус негативних переживань знижується.
Сімейні свята можуть бути стресом для людини
Перепроживання ситуації. Перепрожити – це як завершити подію і залишити її в минулому, але з висновками з позиції дорослого.
Отримання досвіду. Адже подія вам дана не для того, щоб ви, страждаючи, тягли протягом життя цей страх, а для того, щоб усвідомити щось важливе і необхідне для себе нинішнього.
Занурення в минуле зцілюють від хронічних захворювань, з якими лікарі "втомилися не справлятися". Часто вони самі відправляють таких пацієнтів до психотерапевтів для того, щоб знайти відповіді на питання, чого "домагається" психіка, провокуючи симптоми психосоматики.
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