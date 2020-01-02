Як пережити свята у сімейному колі без шкоди для психічного здоров'я: поради психотерапевта

Різдвяні свята – це прекрасний і жахливий час, коли тисячі дорослих по всьому світу повертаються туди, де вони виросли, до своїх рідних та близьких. Але якщо з "прекрасним" все більш-менш зрозуміло (це і зустріч з батьками, і дитячі спогади, і відчуття затишку), то чому раптом "жахливий"?

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла психотерапевт Ольга Климентович.

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Психотерапевт Ольга Климентович “Якщо за кілька днів до Нового року вас ніколи не поглинав незрозумілий смуток чи тривога , то вам дуже пощастило. Ну, а якщо раптом поглинав, то цей текст вам точно стане в нагоді. Тому що мова в ньому піде про психологічну регресію, яка і змушує нас відчувати себе "не дуже", повертаючись до рідної домівки”.

Редактор The Guardian Олівер Бурккеман, розмірковуючи на хвилюючу тему, каже, що якщо людина може залишатися зосередженою і спокійною на сімейних урочистостях з нагоди Різдвяних свят, то вона, ймовірно, здатна на це і у всіх інших ситуаціях. Психологи стверджують, що у возз'єднанні сім'ї, зі старими друзями чи знайомими, і навіть локацією, з якою пов'язане наше минуле, є спільна проблема.

Святкова регресія – настільки універсальний досвід, що навіть психологи, які багато років спеціалізуються на корекції серйозніших станів своїх клієнтів, говорять про те, що її "просто потрібно пережити". Тим часом, підготовка до ситуації, хоча б моральна, здатна зробити її менш руйнівною за рахунок видалення компоненту несподіванки. Так, вам все одно буде сумно і тривожно. Але якщо ви приймете той факт, що це трапиться, негативні емоції, швидше за все, дуже швидко поступляться місцем позитивним.

Чому з'являється святкова регресія

Фахівці кажуть, що в основному відчуття регресії пов'язано з тим, що умовно на святковий тиждень ми знову повертаємося в свої юні роки. А цей вік не у кожної людини був наповнений приємними подіями. Не кажучи вже про те, що підлітковий період в принципі складно назвати найкращим етапом дорослішання. Тут йдеться виключно про емоційне повернення. А також про те, що в середньому ті 20 років, які ви провели в цій домівці, дозволили зробити сімейний стиль спілкування і вашу роль в ньому постійними, пояснює психотерапевт Марі Хартвелл-Уокер (Marie Hartwell-Walker).

Додатковим фактором ризику у цьому випадку стане обстановка: наприклад, якщо ви спите в тій же кімнаті, де спали, коли були дитиною, або якщо ви відчуваєте, що аромат будинку нітрохи не змінився з того часу, як ви з нього поїхали.

Як можливо цьому зарадити

Занурення в ситуацію з дитинства, вдало витіснену вами, не лише створює ту незрозумілу тривогу, але й дає можливість позбутися від страхів.

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Варто зазначити кілька ключових моментів:

Перегляд ситуації. У цей момент приходить розуміння причин виникнення страху. Діє схема: "Тепер я тебе бачу – ти не такий страшний, як здавався!" Нас завжди лякає щось незрозуміле і невідоме, а при перегляді ситуації цей момент нівелюється, відповідно, градус негативних переживань знижується.



Сімейні свята можуть бути стресом для людини

Перепроживання ситуації. Перепрожити – це як завершити подію і залишити її в минулому, але з висновками з позиції дорослого.

Отримання досвіду. Адже подія вам дана не для того, щоб ви, страждаючи, тягли протягом життя цей страх, а для того, щоб усвідомити щось важливе і необхідне для себе нинішнього.

Занурення в минуле зцілюють від хронічних захворювань, з якими лікарі "втомилися не справлятися". Часто вони самі відправляють таких пацієнтів до психотерапевтів для того, щоб знайти відповіді на питання, чого "домагається" психіка, провокуючи симптоми психосоматики.

Психотерапевт Ольга Климентович “Один з цікавих методів, які пропонують спеціалісти, запозичений із сфери "втіленого пізнання" – теорія, яка припускає, що розум потрібно розглядати в його взаємозв'язках з фізичним тілом, яке в свою чергу взаємодіє з навколишнім середовищем. І тут вони радять зайняти "дорослу позу", коли ви сидите, стоїте або навіть лежите. Немає ніякої гарантії, що це допоможе. Але схема виглядає дуже просто, так що чому б не спробувати”.

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